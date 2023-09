Pfyfferli im Swiss-Comedy-Awards-Final – «Jetzt brauchen wir eine Basler Fankurve!» Die Freude ist gross beim Pfyfferli-Team. Die Vorfasnachtsveranstaltung ist für einen nationalen Fernsehpreis nominiert – und hofft nun auf die Hilfe der Bebbi. Dina Sambar

Das Team des nominierten Pfyfferli 2023. Foto: PD

Das Pfyfferli 2023 ist für die Swiss Comedy Awards in der Kategorie «Ensemble» nominiert und kämpft auch um den Publikumspreis. «Solche Preise kommen selten bis nie nach Basel», schreibt das Fauteuil in seiner Medienmitteilung.

Noch spezieller sei es, dass es eine so typisch baslerische Produktion in den Final schaffe, sagt Caroline Rasser, Schauspielerin und Co-Direktorin des Theaters Fauteuil. «Das Pfyfferli ist grundsätzlich sehr lokal und nicht von nationalem Interesse. Deshalb ist es einfach schön, dass unser Fauteuil-Pfyfferli offenbar durch seine Qualität überzeugen konnte und dadurch nationale Beachtung erhält.»

Tatsächlich überzeugte das diesjährige Pfyfferli mit einer musikalischen Glanzleistung, Witz und neuen Ideen. So rappte beispielsweise Roland Herrmann als DJ Lil Jay. Mit einem Seitenblick ins Publikum verkündete er, dass er frischen Wind in die Vorfasnachtsveranstaltung bringen wolle, der es ja schliesslich an jungem Publikum fehle.

Die Nomination sei für das Team sehr wertvoll, sagt Caroline Rasser: «Dieses Team ist in den letzten drei Jahren durch dick und dünn, durch gute und sehr schwere Zeiten gegangen. Wir haben es während der Corona-Pandemie geschafft, unter misslichen Umständen kreativ und optimistisch zu bleiben. Deshalb ist es für mich persönlich ein besonders schöner Moment.»

Die Sieger des «Swiss Comedy Award! Ensemble» werden durch eine Fachjury gekürt. Das Rennen um den Publikumspreis ist zurzeit in vollem Gange. Noch bis zum 7. September kann jede und jeder unter www.SCA.show für seine Lieblingstruppe abstimmen.

Caroline Rasser bleibt realistisch: «Produktionen aus Zürich werden in der Presse nationaler gestreut – vor allem solche, die auf Tournee gehen.» Deshalb hofft sie auf tatkräftige Unterstützung der Bebbi: «Wenn wir ein paar Stimmen wollen, brauchen wir eine Basler Fankurve.»

Obwohl Rasser sagt, dass es immer noch aussergewöhnlich sei, wenn Basler nationale Awards bekämen, weiss sie, wie das ist. «HD-Soldat Läppli» wurde im Mai in Zürich mit dem Prix Walo ausgezeichnet.

Ob dem Fauteuil ein weiterer Exploit gelingt, kann man am Samstag, 23. September, um 20.10 Uhr auf SRF 1 mitverfolgen.

