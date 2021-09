Altersheim in Laufen – Pflegerinnen vom Vorwurf des versuchten Mordes freigesprochen

Das Strafgericht hat erhebliche Zweifel an der These der Baselbieter Staatsanwaltschaft und spricht die beiden Pflegerinnen der Seniorenresidenz in Laufen vom Vorwurf des versuchten Mordes frei.