Oudolf-Garten auf dem Vitra-Campus – «Pflanzen sind für mich Persönlichkeiten» Der reichliche Regen der letzten Tage lässt den Garten des Star-Landschaftsgärtners Piet Oudolf auf dem Vitra-Campus wachsen und spriessen. Vivana Zanetti

Der ehemalige Barkeeper und Fischhändler Piet Oudolf eröffnete 1982 gemeinsam mit seiner Frau eine Ziergärtnerei. Seit 2010 konzentriert sich der mittlerweile 76-Jährige vollumfänglich auf die Gartengestaltung. Foto: © Vitra

Wie viele Pflanzenarten haben Sie schätzungsweise in Ihrem Garten? Im Oudolf-Garten auf dem Vitra-Campus sind es 30’000 verschiedene Arten auf 4000 Quadratmeter Boden, also mehr als sieben Pflanzenarten pro Quadratmeter. «Ich möchte, dass sich die Leute im Garten verlieren, statt einfach nur hindurchzulaufen», sagt Piet Oudolf, der im Mai 2020 den Garten auf dem Vitra-Campus herrichtete. Bei 30’000 verschiedenen Wiesenblumen, Gräsern, Stauden und Sträuchern geschieht dies zweifellos.

Dem 76-jährigen Landschaftsgärtner aus den Niederlanden sei viel daran gelegen, dass den Besuchern in seinen Gärten dasselbe widerfährt wie ihm – nämlich eine ebenso emotionale wie ästhetische Erfahrung, heisst es in einem Communiqué. Dies gelingt ihm offensichtlich: In den letzten Jahren wurde Oudolf mit der Gestaltung von öffentlichen Gärten auf der ganzen Welt beauftragt, darunter finden sich Aufträge der Serpentine Galleries in London, der Biennale in Venedig und der New Yorker High Line.