Engpass bei Corona-Medikamenten – Pfizer lässt die Ärmsten aussen vor Erst bekamen die armen Staaten keine Covid-Impfstoffe, nun erleben sie dasselbe mit neuen Medikamenten wie Paxlovid. Experten warnen vor einem «gefährlichen Präzedenzfall». Berit Uhlmann

Hoffnungsträger für die Behandlung von Covid-19: In der Schweiz hat Pfizer Mitte Januar einen Zulassungsantrag für Paxlovid eingereicht. Foto: AP

Angesichts der kaum noch vorhandenen Impfbemühungen in der Schweiz kann man leicht vergessen, dass es noch immer in Teilen der Welt an Covid-Vakzinen mangelt. Aktuell haben in den armen Staaten nur knapp 15 Prozent mindestens eine Spritze bekommen. Die ungleiche Verteilung der Impfstoffe wurde immer wieder kritisiert, und immer wieder wurde Besserung gelobt.