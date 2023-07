Zwei Personen verletzt – Pferdegespann gerät in Lupsingen ausser Kontrolle Beim Abbiegen kippte ein Bockwagen auf die Seite – die drei Pferde, die den Wagen zogen, schleiften in der Folge den Wagen unkontrolliert hinter sich her. Andrea Schuhmacher

Die beschädigte Kutsche musste abtransportiert werden – die Pferde blieben unverletzt. Foto: Polizei Basel-Landschaft

Eine Kutscherin war am Sonntagabend in Lupsingen mit zwei Passagieren in einem Bockwagen mit drei Pferden unterwegs, als es bei einem Abbiegmanöver zu einem Unfall kam. Sie steuerte ihr Gespann gemäss Angaben der Kantonspolizei Basellandschaft im unteren Kleckenbergweg talwärts und bog nach rechts in den Wolflochweg ein. Dabei kippte der Bockwagen auf die rechte Seite.

Die Pferde gerieten ausser Kontrolle und schleiften die auf der Seite liegende Kutsche hinter sich her, bis sie schlussendlich im Hofackerweg durch eine Drittperson gestoppt werden konnten.

Die 52-jährige Kutscherin sowie ihre 24-jährige Mitfahrerin auf dem Kutschbock wurden beim Unfall mittelschwer beziehungsweise schwer verletzt, so die Polizei weiter. Nach der Erstbetreuung vor Ort wurden sie durch den Rettungsdienst beziehungsweise einen Rettungshelikopter in ein Spital gebracht. Ein weiterer Passagier, der auf einer Sitzbank auf der Ladefläche mitgefahren war, blieb unverletzt.

Die beschädigte Kutsche wurde durch ein Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert. Die drei Pferde wurden beim Unfall nicht verletzt.

Andrea Schuhmacher ist Redaktorin im Lokalressort Basel. Sie widmet sich vor allem Themen aus den Baselbieter Gemeinden und der Basler Fasnacht. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.