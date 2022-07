Aufregung wegen Basel Tattoo – Pferde werden aus dem Programm genommen Das Video einer nervös wirkenden Stute, die mit ihrem Fohlen am Basel Tattoo auftritt, sorgt auf den sozialen Medien für Empörung. Nun sind sie nicht mehr Teil der Show – allerdings nicht aus Tierschutzgründen. Dina Sambar

Screenshot aus dem Video, in dem die Stute scheut. Quelle: Facebook-Video

Das Basel Tattoo begeistert mit seiner Show zigtausende Besucher. Teil der Darbietung ist eine Stute mit ihrem Fohlen – und genau das sorgt auf den sozialen Medien derzeit für helle Aufregung. Das Muttertier sei sehr nervös. Während des Auftritts am Samstag habe sich das Pferd in der Arena sogar aufgebäumt und so das Fohlen mit in die Luft gerissen. Auf Facebook kursieren Videos, auf denen man die Tiere nach diesem Auftritt sieht.