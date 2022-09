Pfeffingen – Pfeffinger Forum mit Viola Amherd Die Veranstaltung der FDP konnte für ihren jährlichen Anlass eine Bundesrätin gewinnen. Viola Amherd wird am Pfeffinger Forum an Diskussionen zum Thema «Sichere Schweiz – erfolgreiche Schweiz» teilnehmen. Tobias Burkard

Bundesrätin Viola Amherd wird in Pfeffingen unter dem Motto «Sichere Schweiz – erfolgreiche Schweiz» an einem Podium teilnehmen. Foto: Peter Klaunzer

Eine Bundesrätin gibt es in Pfeffingen nicht alle Tage zu sehen. Am 27. Oktober wird es jedoch möglich, wie Paul Schär, Leiter des Pfeffinger Forum in einer Medienmitteilung bekannt gibt. So findet das Forum nach einem Unterbruch von zwei Jahren dieses Jahr wieder statt.

Zum Anlassmotto «Sichere Schweiz – erfolgreiche Schweiz» wird Bundesrätin Viola Amherd eine Rede halten. In der Folge werden die Podiumsteilnehmer Thierry Burkart, Thomas Rechtsteiner, Franziska Roth, Werner Salzmann und Mariona Schlatter über die Ausführungen von Bundesrätin Amherd diskutieren.

Thema Kampfjet

Dabei soll laut der Medienmitteilung unter anderem das Thema «Kampfjets» diskutiert werden. Wie werden sich die Teilnehmer über das Thema äussern und wie steht es um die mittlerweile zurückgezogene Volksinitiative «Stopp F-35»? Solche und weiter Fragen sollen im Verlaufe des Abends diskutiert werden. Im Zusammenhang mit den vergangenen Abstimmungen könnte das Forum also aktueller nicht sein.

Der genaue Ablauf des Anlasses und weitere Einzelheiten können auf der Website der Veranstalter angesehen werden. Die Veranstaltung wird für alle interessierten kostenlos sein, es wird jedoch um eine Anmeldung per Email gebeten. Stattfinden wird die Veranstaltung in der Mehrzweckhalle Pfeffingen, Beginn ist 20 Uhr am 27. Oktober.

