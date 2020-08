Eklat in Biel-Benken – Pfarrer wird mit Krebsgeschwür verglichen Die Kirchgemeinde Biel-Benken hat ihrem Pfarrer am Samstag provisorisch-konsultativ das Vertrauen entzogen. In die verwaiste Kirchenpflege will Sterbehelferin Erika Preisig aufgenommen werden. Daniel Wahl

Die Mehrheit der rund 120 Teilnehmer an der Kirchgemeinde Biel-Benken übt scharfe Kritik an Pfarrer Nico Rubeli. Foto: Daniel Wahl

Die menschenverachtende Metapher einer Lehrerin aus Biel-Benken brachte die Stimmung an der Kirchgemeindeversammlung in Biel-Benken am Samstagmorgen auf den Punkt: «Das Krebsgeschwür muss rausgeschnitten werden.» Sie nannte den Namen nicht, aber alle wussten: Mit Krebsgeschwür adressierte sie den seit zwei Jahren in der reformierten Kirche Biel-Benken amtierenden Pfarrer Nico Rubeli, den man aus dem Leib Christi entfernen sollte.