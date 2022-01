Eskalation in Arlesheim – Pfarrer wehrt sich gegen seine Amtsenthebung Der reformierte Kirchenrat Baselland trennt sich per sofort von Pfarrer Matthias Grüninger. Dieser sieht dafür keinerlei Grundlage und zieht die Sache weiter. Lisa Groelly

Ein seit 18 Monaten schwelender Streit in der Kirchgemeinde Arlesheim gipfelt nun in einer Amtsenthebung. Foto: Lucia Hunziker

Der Baselbieter Kirchenrat enthebt eine Pfarrperson aus der reformierten Kirchgemeinde Arlesheim per sofort aus ihrem Amt, wie sie am Mittwochnachmittag mitteilt. Grund dafür seien «unüberbrückbare Differenzen in der Amtsführung, bewusste und wiederholte Missachtung von Weisungen sowie schwerwiegende Dienstpflichtverletzungen». Das Vertrauensverhältnis sei «nachhaltig erschüttert», und sämtliche «Vermittlungsbemühungen» der vergangenen 18 Monate seien erfolglos geblieben. In einer elfstündigen Verhandlung im Dezember habe der Kirchenrat deshalb die Amtsenthebung als letzten Schritt beschlossen. Weitere Angaben zum Inhalt des Konflikts will der Kirchenrat aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht machen.