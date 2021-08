Kirchenstreit in Arlesheim – Pfarrer kann nicht auf die Kanzel zurück Ein Unterstützungskomitee wollte den freigestellten Arlesheimer Pfarrer Matthias Grüninger zurückhaben. Dagegen wehrte sich die Kirchenpflege erfolgreich. Daniel Wahl

Von der Kirchgemeindeversammlung ausgesperrt: Der Oberwiler Pfarrer Beat Müller (l.), Spitalseelsorger Settimio Monteverde und René Hänggi vom Unterstützungskomitee. Foto: Daniel Wahl

Vor fünfviertel Jahren hat die Kirchenpflege unter Präsidentin Kathrin Meffert ihrem Pfarrer Matthias Grüninger in Arlesheim ein Kirchenverbot auferlegt beziehungsweise ihn wenige Jahre vor der Pension freigestellt, ohne ihn vorher anzuhören (die BaZ berichtete). Am Donnerstag wollte ein breites Unterstützungskomitee seinen Geistlichen, der seit 28 Jahren in Arlesheim arbeitet, wieder auf die Kanzel bringen. Es verlangte zudem, auf dieses Datum hin eine ausserordentliche Kirchgemeindeversammlung einzuberufen.

Mit seinem Anliegen, den Pfarrer wieder in seinem Amt zu installieren, ist das Komitee am Abend gescheitert. Die Kirchenpflege empfahl, auf den Antrag nicht einzutreten: Man befinde sich mit Grüninger in einem Mediationsprozess, den man zuerst abschliessen wolle. Zudem habe die Kirchgemeindeversammlung keine Kompetenz, über Personalfragen zu entscheiden. Diesen Argumenten folgten die reformierten Schäfchen mit 77 gegen 44 Stimmen.