Rotblau weltweit – Petretta zieht es in die MLS Der Verteidiger wechselt zum FC Toronto. Auch Tomas Tavares hat einen neuen Verein gefunden, während sich um andere Ex-FCB-Akteure noch Wechselgerüchte ranken. Benjamin Schmidt

Raoul Petretta (am Ball) im Trikot von Kasimpasa. Foto: Keystone

USA

Rund ein halbes Jahr nachdem Raoul Petretta den FC Basel in Richtung Türkei zu Kasimpasa verlassen hat, zieht es den 25-Jährigen bereits weiter. Der Aussenverteidiger wechselt in die Major League Soccer zum Toronto FC. Dies gab der kanadische Verein über die sozialen Medien bekannt. Dem Vernehmen nach unterschreibt Petretta in Toronto einen Vertrag bis 2025, mit der Option auf ein weiteres Jahr. Für Kasimpasa erzielte der gebürtige Rheinfelder in neun Einsätzen einen Treffer.

Australien

Die erste Saison von Léo Lacroix bei Western United hätte nicht besser laufen können. Der Abwehrhüne wurde Meister und ins All-Star-Team der australischen Liga gewählt. In der laufenden Saison jedoch ist der 30-Jährige nicht wiederzuerkennen, befindet sich in einem Tief, das sich allein schon durch drei Eigentore in den letzten neun Partien ausdrücken lässt. Mit Lacroix’ Formschwäche leidet auch seine Mannschaft, United belegt in der Tabelle derzeit lediglich Platz neun. Lacroix’ Trainer, der ehemalige australische Nationalspieler John Aloisi, ist jedoch überzeugt, dass Lacroix wieder zu alter Stärke zurückfinden kann: «Es liegt an mir, ihm durch diese auf seine Leistung bezogen schlechte Phase zu helfen. Und falls mir das gelingt, werden wir ein viel besseres Team sein.»

Türkei

Das Tuch zwischen Eren Derdiyok und dem Erstligisten Ankaragücü ist endgültig zerschnitten. Der ehemalige Angreifer der Schweizer Nationalmannschaft muss sich einen neuen Arbeitgeber suchen, da sein Vertrag aufgelöst wurde. Derdiyok stiess im Sommer 2021 zu Ankaragücü und bestritt für den Verein 32 Partien, in denen er zehn Treffer erzielte. Wohin es den 34-Jährigen als Nächstes hinzieht, ist noch offen.

Deutschland

Union Berlin setzt seinen Lauf in der Bundesliga fort und bleibt auch in der Hauptstadt die Nummer eins. Dies untermauerte das Team von Trainer Urs Fischer durch einen überzeugenden 2:0-Auswärtssieg beim Stadtrivalen Hertha Berlin am Wochenende. Die letzten fünf Duelle gegen die vermeintlich grössere und finanzstärkere Hertha gingen allesamt an die Eisernen.

Im Derby traf Fischer auf seinen ehemaligen Spieler beim FC Basel, Jean-Paul Boetius, über den er vor der Partie sowohl lobende als auch tadelnde Worte fand: «Er hat viel dazugelernt. Wenn ich mich an seine Zeit in Basel erinnere, hat er da nicht so richtig geglaubt, dass ein Fussballer viel aufwenden muss.»

Nach zuletzt sechs sieglosen Spielen konnte Mainz 05 gegen den VFL Bochum endlich wieder einen Erfolg feiern. Gleich mit 5:2 fegten die Rheinländer den VFL vom Platz. Unter den Torschützen befand sich auch Kapitän Silvan Widmer, der nach 17 Minuten den zweiten Treffer für seine Mannschaft erzielte.

Russland

Nachdem Tomas Tavares den FC Basel verlassen hatte, lief es für ihn nicht wirklich rund. Der 21-Jährige wurde zwischenzeitlich sogar in Benficas zweite Mannschaft degradiert. Nun sucht der Portugiese sein Glück in Russland: Ab sofort spielt er für Spartak Moskau, wo er auf Guillermo Abascal, seinen ehemaligen Trainer beim FCB, trifft.

Portugal

Ein ähnliches Schicksal wie Tavares ereilte auch Joelson Fernandes nach seinem Abschied vom FCB. Auch er gehörte bei Sporting nicht mehr der ersten Mannschaft an. Nun soll ausgerechnet ein Mann mit FCB-Vergangenheit Fernandes aus seiner prekären Lage befreien: Peter Knäbel, Sportvorstand beim FC Schalke 04, soll an einer Verpflichtung des Portugiesen interessiert sein.

Österreich

Beim FC Basel konnte Strahinja Pavlovic selten überzeugen. Nach nur viereinhalb Monaten Leihdauer kehrte der Innenverteidiger zur AS Monaco zurück, um kurz darauf an Red Bull Salzburg weiterverkauft zu werden. Dieser Wechsel hat sich für den 21-Jährigen mehr als gelohnt, durch konstant starke Leistungen stieg sein Marktwert auf stolze 20 Millionen Euro an. Auch an der Weltmeisterschaft in Katar glänzte Pavlovic, erzielte gegen Kamerun gar ein Tor. Die Auftritte des Serben rufen nun zahlreiche Topvereine auf den Plan, die ihn gerne verpflichten würden. Besonders Juventus Turin soll von ihm angetan sein und ihn ins Piemont lotsen wollen. Pavlovic selbst reagierte auf die Gerüchte mit üblichen Fussballerfloskeln: «Juventus ist ein Topclub, es ist immer eine Ehre, wenn dein Name mit einem solch wichtigen Verein in Verbindung gebracht wird, aber im Moment fokussiere ich mich auf Salzburg.»

Belgien

Dass Sebastiano Esposito und Eder Balanta bei ihren Vereinen – dem RSC Anderlecht und Club Brügge – vor dem Aus stehen, ist bereits seit einiger Zeit bekannt. Immer wieder liest man bei beiden Akteuren von neuen potenziellen Abnehmern.

Balanta soll sich derzeit im Visier von River Plate befinden. Der Kolumbianer begann seine Profikarriere beim argentinischen Spitzenverein und spielte dort bis 2016. Nun ist eine Rückkehr wahrscheinlich.

Noch wahrscheinlicher ist, dass sich Sebastiano Esposito dem SSC Bari anschliesst und somit in seine italienische Heimat zurückkehrt. Esposito gehört weiter Inter Mailand und soll sich beim Zweitligisten erneut im Rahmen eines Leihgeschäfts beweisen. Es wäre bereits die fünfte Leihstation für den 20-Jährigen.



