Comeback nach Nacken-Schock – Petretta: «Ich hatte im Leben noch nie so viel Angst» Die FCB-Spieler sind nach dem 1:4 gegen den FCZ angesäuert. Einer ist aber auch einfach nur froh, dass er bereits wieder spielen kann: Raoul Petretta blickt auf die bangen Stunden zurück, die er am 19. Dezember erlebte.

Szenen aus bangen Minuten: Raul Petrettas Griff an den Nacken, kurz nach dem verhängnisvollen Kopfball im Spiel gegen den FC St. Gallen. Foto: Georgios Kefalas (Keystone). Goalie Heinz Lindner ist als Erster beim verletzten Petretta. Foto: Georgios Kefalas (Keystone). Abtransport auf der Spezialbahre: Petretta wird mit dem Krankenwagen ins Universitätsspital Basel gebracht. Foto: Georgios Kefalas (Keystone). 1 / 5

Pajtim Kasami fand nach der 1:4-Niederlage zuhause gegen den FC Zürich deutliche Worte. «Die letzte halbe Stunde war eine totale Katastrophe», meinte der Mittelfeldspieler des FC Basel und ärgerte sich hörbar. «Wir haben derart naive Gegentore erhalten, die so einfach nicht passieren dürfen.» Nun gelte es, sich an der eigenen Nase zu nehmen. «Schnauze zuhalten, weiterarbeiten – und im nächsten Spiel eine Reaktion zeigen.»

Nun: Einer in rotblauen Reihen hielt nach dem Spiel nicht die Schnauze. Und das mit gutem Grund: Zwar fand auch Raoul Petretta nichts Erbauliches an seiner Leistung oder jener seiner Mannschaftskameraden. Aber für den 23-jährigen Aussenverteidiger des FC Basel hatte der Abend trotzdem seinen positiven Aspekt: Nur einen Monat, nachdem er im Heimspiel gegen den FC St. Gallen nach einem Kopfball regungslos liegen blieb, kann er wieder problemlos Wettbewerbspartien bestreiten. Nach dem FCZ-Spiel äusserte sich der Deutsch-Italiener erstmals ausführlich zu den bangen Minuten und Stunden, die er am 19. Dezember erlebte.