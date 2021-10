Corona-Gegner aktiv – Petition gegen Covid-Zertifikat an Basler Herbstmesse Das Komitee «Pro Mäss» sammelte online 1000 Unterschriften gegen die Zertifikatspflicht an der Herbstmesse. Die Petition wurde der Basler Regierung übergeben.

Die Mäss – so die Petitionäre – soll so durchgeführt werden wie vor Corona. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Eine Internet-Petition mit über tausend Unterschriften fordert die Aufhebung der Covid-Zertifikatspflicht an der Basler Herbstmesse. Am Montagmorgen hat die Organisation «Pro Mäss» die Petition der Basler Regierung übergeben.

Das Schutzkonzept mit Zertifikatspflicht an der diesjährigen Basler Herbstmesse sei «möglicherweise nicht rechtskonform», wie Pro Mäss in einer Mitteilung am Montag vermutete. Auf vier Plätzen (Barfüsserplatz, Kasernenareal, Münsterplatz und Messeplatz) müssen Erwachsene ab 16 Jahren ein Covid-Zertifikat vorweisen, um Zugang zu den Jahrmarktsbahnen zu erhalten.

Weiter nach der Werbung

Nach Auffassung von Pro Mäss dürfe die Basler Herbstmesse rechtlich nicht als «Grossveranstaltung» eingestuft werden, sondern als «Publikumsmesse». Dafür benötige es laut Bundesrecht keine Zertifikatspflicht, sondern nur ein kantonales Schutzkonzept, weil die Messe im Freien stattfinde, mutmasste Pro Mäss. Sie hielt es für «fraglich», ob eine Zertifikatspflicht im Schutzkonzept zwingend vorgeschrieben sei.

Die Petition, die im Internet lanciert wurde, fordert die Basler Regierung auf, die Zertifikatspflicht aufzuheben. Die Basler Herbstmesse hat am Samstag ihr 550-Jahrjubiläum eingeläutet.

Die über tausend Unterschriften stammten aus der ganzen Schweiz, bestätigte die Kommunikationsleitung der Basler Regierung gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

SDA

Fehler gefunden?Jetzt melden.