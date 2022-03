Von Kopf bis Fuss: Mikroplastik und Gesundheit – Petflaschen im Blut Eine Studie konnte erstmals Mikroplastik im menschlichen Blut nachweisen. Über die Folgen für unsere Gesundheit ist allerdings noch wenig bekannt. Silvia Aeschbach

Landet letztlich auf unseren Tellern – und in unseren Körpern: Jedes Jahr entstehen etwa 3,2 Millionen Tonnen Mikroplastik. Foto: Getty Images

Dass Plastikabfälle ein Problem für die Umwelt sind, wissen wir eigentlich schon lange. In der Umwelt, vor allem auch in Gewässern, werden PET-Flaschen, Joghurtbecher und vieles mehr im Laufe der Zeit zu immer kleineren Partikeln zerrieben. Dazu kommen die Mikroplastikteilchen, die in Pflege- und Reinigungsprodukten für einen mechanischen Reibeffekt sorgen und später im Abwasser landen. Jedes Jahr entstehen so 3,2 Millionen Tonnen Mikroplastik, die in die Umwelt gelangen. Als Mikroplastik gelten Plastikstücke, die kleiner als 5 Millimeter sind.