Peter Knäbel, Vorstand Sport und Kommunikation des FC Schalke 04. Foto: Tim Rehbein (RHR-Foto/Keystone)

Dieser Mann war schon alles, was der FC Basel der Gegenwart womöglich brauchen könnte: Stürmer (unter anderem St. Pauli). Nachwuchschef (FC Basel). Direktor Profi-Fussball (Hamburger SV). Vorstand Sport und Kommunikation (aktuell Schalke 04) und natürlich auch Spielertrainer (Winterthur).

Vor allem aber hat er in Hamburg schon jene Erfahrung gemacht, die Heiko Vogel gerade in Basel durchlebt: Als Sportchef und Interimstrainer in Personalunion. Sollte man also mit dem Pfälzer schon wieder gänzlich unzufrieden sein, könnte Peter Knäbel ihn auch gleich in allen Funktionen ersetzen.

Sicher ist: Wenn er ihm nicht gerade gestohlen wird, dann bringt der Westfale einen prall gefüllten Rucksack mit, aus dem sich David Degen & Co. nach Lust und Laune bedienen können. Und dazu noch ein schönes Stück Erinnerung: Der Nachwuchs, der Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri oder Yann Sommer den Schliff gab, stand nämlich unter seiner Leitung. Bleibt aufgrund seines Mehrfach-Engagements auf Schalke nur ein Haken zum Mitsingen: Wer soll das bezahlen, wer hat so viel Geld?

Wie kann Peter Knäbel dem FCB helfen? Spielertrainer und Sportdirektor-Chefkommunikator fänd ich gut! Nachwuchschef – Heiko Vogel bleibt Trainer, Remo Gaugler wird Sportdirektor Wir brauchen nicht Peter Knäbel, sondern die Freistösse von Marcelo Diaz zurück

Oliver Gut schreibt seit März 2001 für das Sport-Ressort der Basler Zeitung, das er seit 2019 leitet. Vorher für diverse Sportarten zuständig, konzentriert sich der Fricktaler seit 2011 auf den Fussball – und damit hauptsächlich auf den FC Basel. Mehr Infos

