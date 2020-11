Nachruf – Peter «Gänge» Gengenbach Der langjährige Obmann der Fasnachtsclique Alti Richtig ist gestorben. Für die Entstehung des Kunstwerks «Feuerstätte II» von Joseph Beuys zeichnete er unwissentlich mitverantwortlich. Dominik Heitz

Peter Alfred Gengenbach.

Am 27. Dezember hätte er seinen 91. Geburtstag feiern können. Es sollte nicht mehr sein. Nach einem spannenden und erfüllten Leben ist Peter Alfred Gengenbach am 7. Oktober friedlich eingeschlafen.

Aufgewachsen im Spalenquartier, hat Peter Gengenbach nach dem Besuch des Humanistischen Gymnasiums an der ETH Maschineningenieur-Wissenschaften studiert und promoviert. Später löste er als sehr begabter Ingenieur im Bereich von Antriebsriemen und Transportbändern weltweit branchentechnische Probleme. Ausserdem präsidierte er eine europäische Normierungsgruppe in diesem Bereich. Dabei führten ihn viele Geschäftsreisen nach Fernost, in die USA, in den arabischen und indischen Raum. Doch bei allem beruflichen Engagement standen für ihn seine Frau Heidy und seine beiden Söhne Andreas und Oliver stets an erster Stelle.

Wichtig war Peter Gengenbach die Pflege Baslerischer Traditionen. Dazu gehörte die Mitgliedschaft bei der Zunft zum Schlüssel, vor allem aber seine Aktivität bei der Fasnachtsclique Alti Richtig (ARI). «Gänge», wie er genannt wurde, hatte beim national bekannten Tambour und ARI-Mitgründer Fritz Berger trommeln gelernt und stand der Clique von 1966 bis 1978 als Obmann vor. Unter ihm entstand im Jahr 2001 die Cliquenchronik zum 75-Jahr-Jubiläum; unter ihm wurde auch der Cliquenkeller an der Bäumleingasse umfassend renoviert, der jeweils an der Fasnacht der Öffentlichkeit zugänglich ist. Und nach seinem Rücktritt als Obmann sollte er dafür sorgen, dass sich ehemalige Cliquenpräsidenten regelmässig austauschen konnten: Er war Mitgründer des MEO, des Mähli ehemaliger Obmänner und Obfrauen.

Scharfer Geist und brillante Rhetorik

Ein besonderes Glanzlicht seines Cliquenwirkens war die Fasnacht 1978. Damals spielte die ARI die vom Kunstmuseum erworbene «Feuerstätte» von Joseph Beuys aus, was für Basel in künstlerischer Sicht nachhaltige Folgen haben sollte. Die Clique trug nämlich unwissentlich zu einem Kunstwerk bei, das am Fasnachtsmittwoch in Form eines Pseudo-Kunsthappenings entstand: Im Beisein von Beuys warfen die Vorträbler im Innenhof des Kunstmuseums Kupferstäbe auf einen Haufen, und Peter Gengenbach schmiss sein über dem ersten Kostüm getragenes zweites Filzkostüm auf die Stäbe. Daraus kreierte später der Künstler die «Feuerstätte II». Sie wurde zuerst im Guggenheim-Museum in New York gezeigt und gelangte danach als Geschenk des Künstlers in den Besitz des Basler Kunstmuseums.

Die Weggefährten des Verstorbenen, seine Kinder und Grosskinder werden sich beim Besuch der «Feuerstätte II» im Kunstmuseum stets an «Gänge» mit seinem scharfen Geist, seinem eigenen Humor und seiner brillanten Rhetorik erinnern.