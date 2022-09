Nur halber Erfolg für Maya Graf – Pestizid-Verbot für Hobbygärten wackelt Der Nationalrat hat die Motion der Baselbieter Ständerätin Maya Graf (Grüne) verwässert. Thomas Dähler

Ständerätin Maya Grafs Kampf gegen die toxischen Pflanzenschutzmittel in Hobbygärten überstand die Beratung im Nationalrat nur mit einer Kompromissversion. Foto: Alessandro della Valle (Keystone)

Es ist nur ein Teilerfolg für die Baselbieter Ständerätin: Der Nationalrat hat die vom Ständerat gutgeheissene Motion von Maya Graf (Grüne/BL) für ein Verbot von Pestiziden in Hobbygärten abgelehnt und stattdessen einen Kompromissvorschlag an den Ständerat zurückgeschickt. Statt eines Verbots verlangt die grosse Kammer mit der abgeänderten Version, die Verwendung von Pestiziden in Hobbygärten nur noch zuzulassen, wenn der Anwender oder die Anwenderin eine entsprechende Ausbildung absolviert hat.