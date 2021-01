Überfällige Reformen anpacken. Die Politik hat längst fällige Reformen bisher vor sich hergeschoben. Das betrifft vor allem die Sozialwerke, die AHV und das Pensionskassensystem. Sie weisen ungewollte Umverteilungen zulasten der arbeitenden Bevölkerung auf. Das Parlament muss sich im Jahr 2021 zusammenraufen und endlich seine Hausaufgaben erledigen, um die junge Bevölkerung von ungedeckten Finanzierungsversprechen zu befreien. Ein weiterer Befreiungsschlag ist in der Digitalisierung angesagt. Wir müssen dafür sorgen, dass wir in Europa bei der Automatisierung und Digitalisierung an die Spitze kommen. Nur so bleibt unsere Wirtschaft wettbewerbsfähig.