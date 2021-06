Basler Wirte klagen – Personalmangel verhindert Öffnungen Die Basler Gastrobetriebe leiden nach den Corona-Lockerungen unter den restriktiven Massnahmen und akuter Personalnot. Tobias Burkard

Wer in Corona-Zeiten anständig mit seinen Angestellten umgegangen sei, habe nun keinen Personalmangel, sagt Stadthof-Beizer Joseph Schüpfer. Foto: Florian Bärtschiger

Nachdem der Bundesrat vergangene Woche die Restaurants wieder öffnen liess, fällt das Fazit für die Gastrobranche durchzogen aus. Zwar hatten Lokale, die vorwiegend Einzelgäste oder kleinere Gruppen empfangen, einen guten Start. Das Restaurant Krafft beispielsweise konnte sich am letzten regnerischen Montag über eine ausgebuchte Terrasse freuen. Hier war die Sehnsucht aller Beteiligten nach wiedergewonnener Normalität spürbar. Auch die Restaurants in den Quartieren und der Agglomeration erzielten gemäss Maurus Ebneter, Präsident des Wirteverbands Basel-Stadt, wieder grössere Umsätze. Bestätigt wird dies durch Felix Mühleisen, den Besitzer des gleichnamigen Cafés in Liestal: «Mein Betrieb läuft bereits seit der Wiederöffnung der Terrassen wieder sehr gut.»