Wirbel um Basler Buvette – Personal weigert sich, Basler SVP-Nachwuchs zu bedienen Nach einer Delegiertenversammlung bekamen Mitglieder der Rechtspartei nichts zu trinken. Eine Begründung, weshalb die SVP-Jungmannschaft nicht bedient wurde, steht noch aus. Martin Regenass Isabelle Thommen

An diesem Container unterhalb der Basler Pfalz stand die Junge SVP vergebens an. Foto: Martin Regenass

Der Präsident der Jungen SVP Schweiz, David Trachsel, setzt am Samstagabend einen Tweet ab, der es in sich hat: «Die hässliche Seite von Basel …», schreibt der Basler Grossrat und weiter: «Die Buvette Fähribödeli hat uns gerade nicht bedient, weil wir von der Jungen SVP sind.» Den Eintrag auf dem sozialen Netzwerk beendet Trachsel mit den Worten: «So freiheitsfeindlich, so undemokratisch, so intolerant, so woke! Stop woke!!!»