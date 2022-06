Fest der Psychiatrie Baselland – Personal trinkt Prosecco neben alkoholkranken Patienten An einem Anlass letzten Freitag gab es für die Mitarbeitenden auf dem Campus in Liestal Bier, Prosecco und Wein. Alkoholberatungen sprechen von einem «No-go». Martin Regenass

Auf dem Campus der Psychiatrie Baselland stiessen die Mitarbeiter am Freitag mit alkoholischen Getränken an. Foto: Psychiatrie Baselland

Die Psychiatrie Baselland in Liestal bietet neben Hilfe in Krisen Unterstützung für zwangseingewiesene Personen und Rehabilitation auch Alkoholentzugsprogramme an. Selbstredend: Um alkoholkranke Menschen in einem Entzugsprogramm nicht in Versuchung zu bringen, wird in den für Patienten zugänglichen Bereichen wie der Cafeteria oder auf dem Campus kein Alkohol ausgeschenkt. Diesen Grundsatz vom alkoholfreien Campus hat die Klinikleitung letzten Freitag für einen Abend über Bord geworfen.