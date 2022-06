Basler Polizei sucht Zeugen – Person baut Unfall und lässt beschädigtes Auto einfach zurück Am Donnerstagmorgen ist es an der Birsstrasse zu einem Selbstunfall gekommen, die Strasse war über eine Stunde lang gesperrt. Doch steckt die Lenkerin oder der Lenker?

Als die Polizei am Unfallort eintraf, war der Fahrer oder die Fahrerin des Smarts bereits weg. Foto: Kantonspolizei Basel-Stadt

Am frühen Donnerstagmorgen hat sich an der Birsstrasse in Basel ein Verkehrsunfall ereignet, wobei sich der Lenker oder die Lenkerin des verunfallten Fahrzeugs vom Staub machte und das Auto beschädigt zurückliess. Nun ist die Polizei auf der Suche nach ebenjenem Lenker oder jener Lenkerin, wie sie in einer Mitteilung schreibt.

Gemäss Polizeiangaben ereignete sich der Unfall um 5.15 Uhr an der Birsstrasse 244. Hierbei habe der Fahrer oder die Fahrerin die Herrschaft über den weissen Smart verloren und sei mit einem Baum sowie einem Kandelaber kollidiert. Die Person habe nach dem Selbstunfall das Kontrollschild am Auto abgenommen und sich vor Eintreffen der Polizei von der Unfallstelle entfernt.

Der Abschnitt Stadionstrasse/Birsstrasse bis Redingstrasse war während etwa 90 Minuten für Bergungs- und Reinigungsarbeiten gesperrt. Busse der Linie 36 mussten umgeleitet werden. Die Polizei sucht Zeugen.

bor

