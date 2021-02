Gigantische Marsmission – Perseverance liefert Bild von der Landung auf den Roten Planeten Der Mars-Rover hat seine Arbeit nach der erfolgreichen Landung auf dem Mars aufgenommen. Nach einem ersten Foto hat die Nasa nun ein zweites veröffentlicht. UPDATE FOLGT

Packende Zeitaufnahme: So ist der Rover auf dem Mars gelandet. Foto: Nasa/JPL/Keystone (19. Februar 2021)

Die Nasa hat ein zweites Bild vom Perseverance Rover, der am Donnerstagabend kurz vor 22 Uhr Schweizer Zeit auf dem Mars landete, publiziert. Es zeigt die Aufnahme von der Landung auf dem Roten Planeten, allerdings schon aus der Sicht des Fahrzeugs.

In den nächsten Tagen und Wochen werden mehr packende Bilder von der Mission erwartet. (Lesen Sie dazu unseren Artikel: Was uns Perseverance in den nächsten Monaten an Spektakel liefert). Die US-Weltraumbehörde Nasa hat nämliche für den Mars-Rover einen ziemlich straffen Zeitplan für die nächsten 100 Tage geplant. Vom futuristischen Fahrzeug wird erwartet, dass es Aufgaben von enormer Wichtigkeit erledigt. Es soll unter anderem nach Hinweisen auf früheres mikrobielles Leben suchen und Steinproben sammeln.

Der Nasa Mars Rover hat auch ein eigenes Twitter-Account.

(Update folgt)

Das erste Farbbild des Nasa-Rovers vom Mars. Foto: Nasa/JPL/AP/Keystone (18. Februar 2021)

red