Perlentauchen am Stadtrand

Will man mehr über die grossen Momente in der Karriere der Nicole Bernegger erfahren, muss man die Einzelheiten aus der 42-jährigen Musikerin regelrecht herauskitzeln. Beim Interview auf dem Vorplatz des Hotels ­Breite erwähnt Bernegger ihren Kurzauftritt im New Yorker Apollotheater eher beiläufig. Dass sie im Tempel der sogenannten Black Music eine Standing Ovation erhielt, gibt Bernegger nur zaghaft zu. Den Auftritt im Apollo hatte das Schweizer Fern­sehen eingefädelt. Davon verspricht sie sich aber keine nachhaltigen Vorteile für ihre ­Kariere. «Es war wohl niemand im Publikum, der sich noch an meinen für Amerikaner schwer aussprechbaren Familiennamen erinnert.»

Wieder in der Spur

Was nicht heisst, dass Bernegger während ihres Aufenthalts in New York keine Kontakte geknüpft hätte. Damals suchte sie Neal Sugarman in Brooklyn auf, der als Saxofonist der Band The Dap-Kings für Amy Winehouse, Charles Bradley und SharonJones gespielt hatte. Am 9. November tritt der gefragte Sideman bei der Plattentaufe von Berneggers neuem Album «Alien Pearl» in der Basler Kaserne auf.

Anders als «The Voice» (2013) und «Small Town» (2015), die beim Schweizer Ableger des ­Musikmultis Universal erschienen, bringt Bernegger «Alien Pearl» selber heraus. «Für mich war es eine wichtige Lernerfahrung, mit einer grossen Plattenfirma wie Universal zusammenzuarbeiten», erklärt Bernegger. «Bei aller Sympathie für die Leute von Universal gefiel mir die Richtung aber nicht, in die sie mich eingespurt hatten. Darum war ein Befreiungsschlag nötig.»

Tatsächlich bezieht sich der Albumtitel «Alien Pearl» auf Bern­eggers Zeit bei Universal (eine Konsequenz ihres Siegs bei «The Voice of Switzerland»), als die sonst stilsichere Musikerin sich selber immer fremder vorkam. Mit den poppig aufbereiteten Songs auf «The Voice» und «Small Town» konnte die Soulspezialistin sich nur begrenzt identifizieren.

Anstelle von Göläs Manager Lukas Moser steht Bernegger neu die Baslerin Steffi Klär zur Seite. Die langjährige Kuppel-Bookerin hatte Konzerte mit Berneggers alter Band The Kitchenettes schon Anfang der Nullerjahre im Nachtigallenwäldeli veranstaltet. «Mir ist es wichtig, mit alten Weggefährten zusammenzuarbeiten, die die gleichen musikalischen und ästhetischen Vorstellungen haben wie ich», sagt Nicole Bernegger. «Ich wollte nicht mehr so viel Energie dafür einsetzen, meine Ideen durchzubringen.»