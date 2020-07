Als talentierte Schwimmerin suchte sich Svea Ursprung eine Wassersportart, in der sie sich verwirklichen kann. Über Umwege landete sie beim Artistic Swimming, das vor bald zehn Jahren zu ihrer grössten Leidenschaft geworden ist.

Als talentierte Schwimmerin suchte sich Svea Ursprung eine Wassersportart, in der sie sich verwirklichen kann. Über Umwege landete sie beim Artistic Swimming, das vor bald zehn Jahren zu ihrer grössten Leidenschaft geworden ist.

Svea Ursprung, wie haben Sie während der Corona-Pause trainiert?

Ich konnte nicht mehr im Wasser trainieren, weil alle Hallenbäder geschlossen waren. Also musste ich allein zu Hause trainieren. Ich habe Pläne von meiner Trainerin bekommen: Von Montag bis Freitag habe ich dann jeden Tag drei bis vier Stunden trainiert, am Abend gab es teilweise noch eine Einheit mit dem ganzen Team online. Und am Samstag eine Challenge.