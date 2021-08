Einkehren: Der Alchemist an der Schifflände – Perfekt für ein erstes Date Das Restaurant an der Schifflände bietet bei Kerzenlicht einen idealen Ort zum Sich-kennen-Lernen – oder notfalls findet sich genug Gesprächsstoff, um den Small Talk aufrechtzuerhalten. Andrea Schuhmacher

Im Alchemist an der Schifflände treffen experimentelle Zubereitung und Präsentation auf bekannte Zutaten. Foto: ZVG

Es macht Spass, im Alchemist zu speisen. Das Konzept des erst im Juni neu eröffneten Restaurants ist experimentell und erfrischend. Schon beim Dekor, das mit seinen Kräutergläsern an eine Apotheke aus vergangenen Jahrhunderten erinnert, wird die Idee klar: Hier darf man mit Überraschendem rechnen.

So beginnt der Abend auch. Denn im Restaurant mit dem Lällekönig an der Schifflände werden die Gäste sogleich damit beauftragt, ihre Drinks selber zu mixen. Der ausgewählte Sirup kommt im Reagenzglas, der Prosecco im Messbecher und das Wasser im Stehkolben. Meine Begleitung und ich wagen uns – immer der Anleitung des freundlichen Servicepersonals folgend – sorgfältig an das «Experiment». Und fühlen uns prompt an den Chemieunterricht erinnert. Oder an Zaubertrankunterricht aus Harry Potter.

Weiter nach der Werbung