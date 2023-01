Einkehren: Restaurant Lu – Perfekt bei kaltem Wetter: Kurdischer Comfort-Food Im Restaurant Lu im Kleinbasel lässt sich in ungezwungener Atmosphäre die nahöstliche Küche entdecken. Doch seien Sie gewarnt – hier werden stolze Portionen aufgetischt. Julia Gisi

Überraschend würzig – und sehr füllend: Ein orientalischer Poulet-Wrap. Foto: jug

Fondue? Raclette? Heute nicht. Obwohl wir bei dem eisigen Januarwetter ganz auf Comfort-Food brennen, wagen wir uns in dieser Sache ausnahmsweise mal an eine etwas andere Länderküche heran als die schweizerische: an die kurdische.