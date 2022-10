Chaos am GP von Singapur – Pérez gewinnt – oder etwa doch nicht? Der Mexikaner fährt im Stadtstaat als Erster ins Ziel, doch ein Vergehen könnte seinen Tag noch vermiesen. Zum Desaster wird er für Teamkollege und Weltmeister Max Verstappen. René Hauri

Führender vor zwei Ferrari: Sergio Pérez fährt in Singapur als Erster ins Ziel, ob er der Sieger ist, steht aber noch nicht fest. Foto: Clive Rose (Getty Images)

Manchmal wechselt der Renngott die Seiten. Gerade eben hat Red Bull ein Geschenk erhalten in diesem Grand Prix von Singapur. Von Ferrari, von wem auch sonst.

Der Regen hat sich verzogen aus dem Stadtstaat, die Piste trocknet allmählich ab, da ist etwas mehr als die Hälfte des Rennens um. Die Italiener starten einen Angriff auf den führenden Sergio Pérez. Charles Leclerc, der erste Verfolger des Mexikaners, bekommt an der Box Trockenreifen aufgezogen an seinem Ferrari. Es könnte der goldige, der siegbringende Entscheid sein. Doch Ferrari wäre nicht das Ferrari dieses Jahres, ginge sein Plan auf. Lange 5,3 Sekunden steht Leclerc in der Garage, ehe er wieder losfahren kann, Pérez bleibt nach seinem Wechsel ohne Probleme vorne und gewinnt seinen zweiten Grand Prix in diesem Jahr vor dem Monegassen und Carlos Sainz im zweiten Ferrari – sofern er später nicht noch bestraft wird.

Denn Pérez hat sich während einer Safety-Car-Phase als Führender hinter dem Sicherheitswagen weit zurückfallen lassen, worüber sich erst Lewis Hamilton und dann auch Leclerc enervierten. Lediglich 10 Auto-Längen dürfen zwischen dem Leader und dem Safety-Car liegen. Ob das überschritten wurde, entscheiden die Regelhüter der Formel 1. Die Konkurrenz ging erst gar davon aus, dass der Mexikaner wegen zweier Vergehen belangt werden könnte. Allerdings untersucht der Weltverband FIA nur eines, was zu einer 5-Sekunden-Strafe für Pérez führen könnte. Diese würde am Rennausgang nichts ändern.

Dass hinter dem Trio, das auch so auf dem Podest stehen dürfte, in welcher Reihenfolge auch immer, nicht Max Verstappen folgt, sondern Lando Norris, hat ebenso mit dem wankelmütigen Renngott zu tun. Denn kaum hat auch der Niederländer frische Pneus geholt, rutscht Yuki Tsunoda in die Streckenbegrenzung. Er löst eine Safety-Car-Phase aus und ermöglicht Norris einen Stopp, der nicht mehr ansatzweise so viel Zeit kostet wie er es unter normalen Rennumständen getan hätte. So bleibt der Brite vor Verstappen.

Der Ausrutscher von Verstappen

Das missfällt dem überragenden Fahrer dieser Saison dann so sehr, dass er zu einem Überholmanöver ansetzt, das selbst unter besten Umständen kaum hätte funktionieren können. Mit rauchenden Pneus rutscht der 25-Jährige in die Auslaufzone, muss mit seinen abgefahrenen Reifen noch einmal an die Box und wird lediglich Siebter. Es dürfte Verstappen nerven, auch wenn im 17. von 22 Rennen erst die erste von noch vielen Möglichkeiten vertan ist, sich zum zweiten Mal zum Weltmeister zu krönen.

Schon der Start ist einer zum Vergessen für Verstappen. Erst kommt er auf seinem ungewöhnlichen achten Startplatz noch gut weg – doch dann bleibt sein Red Bull abrupt stehen. Der Motor ist abgestorben. Verstappen verliert vier Plätze, ist noch Zwölfter und hat die schier unmögliche Aufgabe vor sich, zur grossen Aufholjagd anzusetzen auf diesem ultraengen Kurs von Singapur.

Doch das Selbstvertrauen, das nur immer noch grösser wird bei Verstappen, treibt ihn auch in diesem Nachtspektakel zu kleinen Wunderdingen. Der 25-Jährige hat sich bis auf Rang 7 vorgekämpft, als er Fernando Alonso vor sich hat. Und der Altmeister, stattliche 16 Jahre älter als der amtierende Weltmeister, hat sich die Worte seines Alpine-Teams zu Herzen genommen. «Das ist dein 350. Grand Prix, mach etwas Spezielles daraus», haben sie dem Spanier zugefunkt vor diesem Rennen, mit dem er den Rekord von Kimi Räikkönen einstellt. Viele Runden hält Alonso Verstappen auf, ist auf dem Weg zu einem wahrhaft speziellen Jubiläumsrennen – ehe der Motor seinen Dienst verweigert und der Alpine stehen bleibt. Es ist eines von sechs Autos, das nicht über die Ziellinie gefahren ist, als dieses wegen Regens um eine Stunde nach hinten verschobene Rennen um 23.11 Uhr Ortszeit endet, weil die Maximaldauer abgelaufen war.

Latifi schiesst Zhou ab

Für einen der vielen Ausfälle sorgt ein Fahrer, der einmal mehr beweist, dass sein Team alles richtig macht, wenn es ihn im nächsten Jahr nicht weiterbeschäftigt. Runde 7 ist angebrochen, als Zhou Guanyu im Kampf der Hinterherfahrer zum Überholen auf Nicholas Latifi im Williams ansetzt. Ein Dutzendmanöver im Rennsport. Doch der Milliardärssohn, der in dieser Saison schon so manchen Piloten zur Weissglut trieb, denkt nicht daran, in den Rückspiegel zu schauen, lenkt nach links ein, wie er das halt immer tut vor dieser Rechtskurve, und drückt den Chinesen in die Absperrung.

Der Fahrer des Schweizer Alfa-Romeo-Teams schlägt ziemlich hart auf, ruckelt zwar noch zu einem der vielen Notausgänge des Kurses, der Safety-Car kommt dennoch zum Einsatz, um seinen Wagen sicher zu bergen. Latifi schafft es noch in die Box, das Rennen des Kanadiers ist gleichwohl zu Ende. Zhou reist damit in der Woche, in der er beim Rennstall aus dem Zürcher Oberland einen Vertrag für 2023 unterschrieben hat, ohne zusätzliche Punkte weiter nach Japan, wo am Sonntag der nächste Grand Prix stattfindet.

Bottas knapp an den Punkten vorbei

Einer der Nutzniesser der vielen Ausfälle scheint lange Zeit Zhous Teamkollege Valtteri Bottas zu sein. Doch als der Finne vom sich aufrappelnden Verstappen kurz vor Schluss noch überholt wird, bleibt ihm nur Rang 11. Damit ist sein aufregendster Moment derjenige, als George Russell im Mercedes früh im Rennen mit horrendem Tempo an ihm vorbeischiesst, weil er sich verschätzt hat, und den Frontflügel des Alfa Romeo touchiert.

Russell, der wegen eines Motorwechsels aus der Boxengasse gestartet ist, verpasst erst zum zweiten Mal in diesem Jahr die Top 5. Wegen eines platten Reifens, den er sich spät im Rennen holt. Aber auch, weil der Brite als Erster im Feld auf Trockenreifen wechselt und als Versuchskaninchen enorm viel Zeit verliert auf einer Strecke, die nur sehr langsam seine feuchten Stellen verliert. Doch als der hochtalentierte Jungfahrer mit seinen gelben Pneus in Runde 34 als Hinterster die absolut schnellste Runde fährt, löst er den grossen Andrang in der Boxengasse aus – und eine Schlussphase, die es in sich hat.



René Hauri ist seit 2007 Redaktor im Ressort Sport und begleitet sowohl den Ski- als auch den Formel-1-Zirkus vor Ort und aus der Ferne. Er ist zudem als Blattmacher und Tagesleiter für das Ressort Sport tätig. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.