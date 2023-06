Einkehren: Amalfi in Riehen – Per Tram nach Neapel Wer hier einkehrt, der wird mit einer typisch regionalen italienischen Küche verwöhnt, derjenigen von Kampanien – authentisch und aus besten Zutaten. Dorothea Gängel

Auf der Terrasse vor dem Restaurant Amalfi lässt es sich wunderbar italienisch schlemmen. Foto: Dominik Plüss

Es sind nur ein paar Schritte von der Tramhaltestelle Bettingerstrasse in Riehen bis zur kleinen, lauschigen Terrasse des Restaurants Amalfi. Anfang März eröffnet, hat es sich mit seiner neapolitanischen Küche schnell einen Namen in der Region gemacht. Wir lassen uns an einem Zweiertisch im Halbschatten nieder und geniessen zunächst einmal einen kühlen Campari Spritz (12.50 Franken). Sehr positiv überrascht sind wir von dem schönen weissen Tischläufer und den Stoffservietten – hier wird Wert auf Stil gelegt.