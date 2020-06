Analyse zum Rücktritt von Pfarrerin Dietrich – Per Blog ins Abseits manövriert Pfarrerin Christine Dietrich schrieb vor Jahren zu Frauenrechten und dem Islam in einen Blog. Das kostet sie das Pfarramt. Pfarrer Martin Dürr zum Tyrannenmord an Trump auf. Er wird gestützt. Warum? Daniel Wahl

Die Kirchen-Blogger: Industriepfarrer Martin Dürr und Pfarrerin Christine Dietrich ohne Pfarramt. Fotos Mischa Christen / Mischa Hauswirth

Zwei Basler Pfarrer haben ihre Weltanschauungen in Blogs und sozialen Medien kundgetan. Der Industriepfarrer Martin Dürr rief zum Tyrannenmord an Donald Trump auf und verglich ihn mit Hitler, was ihm einen landesweiten Shitstorm eintrug. Er schrieb, gemünzt auf den amerikanischen Präsidenten: «Wann ist der Moment gekommen, einen faschistischen Diktator umzubringen? Was braucht es noch, ausser den 10’000 und vermutlich bald 100’000 Menschen, die jetzt sterben, alleine wegen seines perversen Wunschs, an der Macht zu bleiben, und seiner unendlichen Gier?» In Luzern ist eine Strafanzeige gegen Dürr eingereicht worden. Es ist davon auszugehen, das sie eingestellt wird oder dass es gar nicht erst zu einer Untersuchung kommt.