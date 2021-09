Kult-Schnitzelbänggler verstorben – Peperoni – ein grosser Künstler im Kuhkostüm Jahrzehntelang prägte Peperoni die Basler Fasnacht vor und hinter den Kulissen mit. Jetzt ist er im Alter von 75 Jahren gestorben. Mirjam Kohler

Auch die BaZ wurde von Peperoni nicht verschont. Foto: Dominik Plüss

Zum ersten Mal wurde Peperoni in dieser Zeitung 1988 erwähnt. Unser Autor liess damals kein gutes Haar am Neuzugang der Comité-Bängg. Davon liess sich der eingefleischte Fasnächtler aber nicht beirren. 30 Jahre sollte er auf den Bühnen stehen und sich zur legendären Melodie des «Schacher-Sepp» in die Herzen zahlreicher Fans singen.

«Peperoni», das war vor über 30 Jahren noch etwas Exotisches, ein Name, der in Erinnerung bleiben sollte. Anfangs trat der Bank als Peperoni verkleidet auf. Doch der Kult um die «Schacher Sepp»-Melodie wurde so gross, dass ein neues Kostüm hermusste. Es wurde eine singende Kuh, begleitet vom Sepp, später vom Bauernpärchen. Der Name Peperoni blieb, wurde zur Marke.