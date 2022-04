Schwere Waffen für die Ukraine – Pentagon spricht von Kampfjet-Lieferung – die Welt rätselt, von wem Die Lieferung von Kampfflugzeugen galt als rote Linie. Laut US-Angaben sollen nun aber Flugzeuge inklusive Ersatzteile geliefert worden sein – von wem, ist unklar. Zudem merkwürdig: Die ukrainische Luftwaffe dementiert die Lieferung.

Dieses Kampfjet-Modell könnte in die Ukraine geliefert worden sein: Eine polnische MiG-29 bei einer Flugshow 2013 in Radom, Polen. Foto: Michael Walczak (Keystone/EPA)

Die Ukraine hat nach US-Angaben Kampfjets für den Krieg gegen Russland erhalten. Die Ukraine verfüge jetzt über «mehr Kampfflugzeuge als vor zwei Wochen», sagte der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, John Kirby, am Dienstag vor Journalisten. «Sie haben zusätzliche Flugzeuge und Flugzeugteile erhalten», fügte der Pentagon-Sprecher hinzu, ohne nähere Angaben zu deren Herkunft oder Bauart zu machen.

«Ohne darauf einzugehen, was andere Nationen zur Verfügung stellen, haben sie (die Ukrainer) zusätzliche Plattformen und Teile bekommen, um ihre Flottengrösse ausweiten zu können», sagte Kirby. Er sprach von «anderen Nationen, die Erfahrung mit solchen Flugzeugen» hätten. Die USA hätten beim Transport von «einigen zusätzlichen Ersatzteilen geholfen», aber keine kompletten Flugzeuge transportiert. Nun stellt sich also die Frage: Wer hat der Ukraine die Kampfjets geliefert?

Mehrere osteuropäische Staaten haben MiG-29-Jets, für die die ukrainischen Piloten ausgebildet sind. Anfang März wiesen die USA aber einen Vorschlag Polens ab, MiG-Jets der polnischen Luftwaffe zum US-Stützpunkt Ramstein in Deutschland zu bringen, um sie dann an die Ukraine zu liefern. Das US-Verteidigungsministerium erklärte zur Begründung, die Übergabe der Kampfflugzeuge an die Ukraine durch die Nato könnte von Russland als Eskalation wahrgenommen werden und sei deswegen zu riskant.

Kommentar zu polnischen Kampfjets Der Westen sollte nicht in die Falle Putins tappen Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hatte die Nato immer wieder zur Lieferung von Kampfflugzeugen aufgefordert, damit das Land sich gegen die überlegene russische Luftwaffe zur Wehr setzen kann. Slowakei wolle ihre MiG-29-Flotte «sowieso loswerden» Als wahrscheinlichste Lieferanten nennt «Der Standard» die drei EU-Länder Slowakei, Polen und Bulgarien. Laut dem Internationalen Institut für Strategische Studien (IISS) verfügten die Länder über 28 (Polen), 14 (Slowakei) und 11 Stück (Bulgarien). Die ukrainischen Militärpiloten sind ebenfalls für diesen Typ ausgebildet – für eine Umschulung auf eine andere Maschine bliebe gar keine Zeit, schreibt die österreichische Zeitung weiter.

Abo Krieg gegen Russland Welche Waffen die Ukraine braucht Erst vergangene Woche habe der slowakische Premierminister Eduard Heger zum US-Portal «Politico» gesagt, man prüfe die Weitergabe alter MiG-29-Flugzeuge an die Ukraine. Diese Flieger wolle man sowieso loswerden, da man russische Ausrüstung ohne eine «Beziehung» zu Russland nicht aufrechterhalten könne. Man plane einen Wechsel zu den US-amerikanischen F-16-Flugzeugen, diese könnten aber erst 2024 geliefert werden. Sobald geklärt sei, wer bis dahin den slowakischen Luftraum schütze, stünde einem Transfer der Jets nichts im Weg.

Ukrainische Air Force dementiert Flugzeuglieferung

Für zusätzliche Verwirrung sorgte dann die ukrainische Luftwaffe, die am Mittwochmorgen via Twitter erklärte, dass keine ausländischen Flugzeuge eingetroffen seien, lediglich Ersatzteile.

So bleibt derweil unklar, auf welchem Weg die Maschinen in der Ukraine landeten. Offizielle Bestätigungen fehlen. Laut «Standard» gilt es als eher unwahrscheinlich, dass ausländische Piloten Kampfflugzeuge ins Land geflogen haben. Wahrscheinlicher sei, dass ukrainische Piloten ins Ausland gebraucht worden seien, um die Flugzeuge dann in die Ukraine zu bringen.

Es seien aber auch andere Wege denkbar, wie die Maschinen in die Ukraine gelangt seien. Ukrainische Piloten hätten beispielsweise vergangene Woche die Aktion «Kauf mir einen Kampfjet» lanciert. Dafür wurde auf einer Website eine Liste mit Ländern aufgeschaltet, denen Jets abgekauft werden könnten. Auf der Website findet man auch ein Video, in dem ein Pilot erklärt, er brauche ein Flugzeug, um Kriegsverbrecher und Panzer zu vernichten. Ausserdem seien die Piloten auch bereit, sich auf ausländische Flugzeugtypen umschulen zu lassen.

