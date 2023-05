Dutzende Wohnungen in Birsfelden betroffen – Pensionskasse Basel-Stadt und Imba bauen – Mieter müssen raus Die Baselbieter Gemeinde will nach innen verdichten. 50 Wohnungen müssen dafür abgerissen werden. Die Mieterverbände üben Kritik. Andrea Schuhmacher

So soll sich neu der Ortseingang in Birsfelden präsentieren. Links sehen Sie den Neubau, der sich durch seine unterschiedlichen Höhen und Tiefen ins Strassenbild einreiht. Visualisierung: Berrel Kräutler Architekten (Stand Quartierplanung)

Wer über die Zürcherstrasse von Basel her über die Birs fährt und in Birsfelden landet, wird nicht gerade von der Architektur des Dorfes beeindruckt. Das will die finanziell angeschlagene Gemeinde – stets bemüht, neue Einwohner und somit Steuerzahler anzulocken – ändern. Zusammen mit mehreren Planern sowie den Eigentümerinnen Imba Liegenschaften und Pensionskasse Basel-Stadt (PKBS) hat sie den Quartierplan Quartierhof erarbeitet. Mehrere Liegenschaften an der Haupt- und der Rheinstrasse sollen abgerissen und durch Neubauten ersetzt werden.