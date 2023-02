Alles zum FCB-Spiel gegen Servette – Penalty, Platzverweis und Punktverlust in letzter Minute Über weite Strecken bestimmt der FC Basel in einer ruhigen Partie das Geschehen und holt einen Rückstand auf. In der Nachspielzeit überschlagen sich die Ereignisse. Linus Schauffert

Fabian Frei verschuldet spät in der Partie den Hand-Penalty, der zum Ausgleich führt. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Vor dem Spiel

Nachdem die Basler vor einer Woche gegen Sion einen 3:1-Sieg geholt haben, verloren sie am vergangenen Donnerstag auswärts in der Conference League gegen Trabzonspor. Dann wurde am Freitag bekannt gegeben, dass Patrick Dippel neu die Chefscout-Position im Verein übernimmt. Es war also eine ereignisreiche Woche, die an dieses Spiel gegen Genf heranführte. Speziell ausserdem an diesem Sonntag: Rotblau spielt in speziell gestalteten Fasnachts-Trikots – ganz nach dem Motto, das auf der Rückseite steht «Zämme im Taggt».

Die erste Hälfte

Die Partie startet mit einer Kuriosität: In der Coaching-Zone der Basler stehen plötzlich zwei Trainer – so scheint es zumindest. Heiko Vogel und eine weitere, unbekannte Person. Erst später stellt sich heraus, dass es sich dabei um die Aktion eines Comedyteams einer SRF-Jugendsendung handelt. Der FCB kündigt nach dem Spiel an, dieses Vergehen weiter zu verfolgen.

Ins Spiel startet der FC Basel in einem 4-2-3-1. Im Vergleich zur Niederlage gegen Trabzonspor nimmt Heiko Vogel vier Änderungen in seiner Startelf vor: Von Beginn an spielen neu Lopez, Diouf, Ndoye und Amdouni. Letzterer ist dann auch derjenige Basler, der in den ersten 45 Minuten das Spiel des Heimteams am meisten prägt. Immer wieder treibt er den Ball nach vorn und kreiert so Chancen.

Zählbares schaut dabei allerdings nicht heraus. Rotblau hat zur Pause deutlich mehr Ballbesitz als Genf – 65 zu 35 Prozent. Doch es sind die Gäste, die in der 20. Minute dank Antunes in Führung gehen. Dies unter grosser Mithilfe von Kasim Adams, dem der Ball, der eigentlich einfach zu klären war, unter dem Fuss durchrutscht.

Die zweite Hälfte

Zeki Amdouni bejubelt seinen Ausgleichstreffer im speziellen FCB-Fasnachts-Shirt. Foto: Urs Flüeler (Keystone)

In Sachen Ballbesitz gestalten sich die zweiten 45 Minuten grösstenteils ähnlich wie die ersten. Der zentrale Unterschied: Der FCB weiss, aus seinen Chancen Treffer zu machen und gleichzeitig bis kurz vor Schluss hinten beinahe nichts zuzulassen. So gleicht Amdouni in der 51. Minute aus, und zehn Minuten später gelingt Zeqiri gar der Führungstreffer.

Was die Defensive betrifft, scheint die Umstellung in der 50. Minute den Baslern gutzutun. Dann nämlich wird Burger für den verletzten Calafiori eingewechselt, was bedeutet, dass sich Frei in die Verteidigungskette fallen lässt und Pelmard eine Position nach links rückt. Doch es sind die letzten Minuten des Spiels, welche den FCB die drei Punkte kosten.

In diesen wird Servette stärker und kommt nach einer guten Chancen durch Kutesa in der 96. Minute nach VAR-Einschreiten und Hand-Penalty durch Bedia zum Ausgleich. Den Schlusspunkt setzt Fabian Frei, der sich über den Penalty-Entscheid derart aufregt, dass er mit einer Gelb-Roten Karte des Feldes verwiesen wird.

Der Knackpunkt

Es laufen die letzten Minuten der Nachspielzeit der zweiten Hälfte. Der Ball fliegt hoch über dem Basler Strafraum, und Basel-Captain Frei steigt zusammen mit dem eingewechselten Diba empor. Frei klärt den Ball und auf den ersten Blick ist kein Vergehen zu erkennen. Doch dann schaltet sich der VAR ein. Schiedsrichter Schärer geht zum Bildschirm und entscheidet auf Hand-Elfmeter, da der Ball Frei an den Ellbogen springt. Bedia legt sich den Ball hin, trifft – und ein weiteres Mal verspielen die Basler in letzter Minute noch sicher geglaubte Punkte.

Die Unparteiischen

Sandro Schärer und sein Team zeigen im Joggeli eine beinahe tadellose Leistung. Die Unparteiischen übersehen lediglich Kleinigkeiten, deren Erkennen das Spiel nicht entscheidend geprägt hätte. Richtig ist das Einschreiten des VAR nach dem fälschlicherweise gesprochenen Penalty in der 66. Minute: Severin spielt bei seinem Tackling den Ball nicht mit der Hand, sondern mit dem Gesicht. Ausserdem richtig sind sowohl der Penalty-Entscheid in der Nachspielzeit – weil Freis Arm viel zu hoch oben ist und eine Bewegung zum Ball macht. Schärer entscheidet der Regel entsprechend, auch wenn das viele Basler Fans am Sonntagabend anders sehen.

Der O-Ton

Heiko Vogel drückte nach der Partie seine Wertschätzung für Zeki Amdouni aus. Foto: Urs Flüeler (Keystone)

Einmal mehr zeigt Amdouni die beste Leistung aller Basler. Auf die Form des gebürtigen Genfers angesprochen, sagt Vogel: «Natürlich bin ich heilfroh, dass Zeki das richtige Trikot trägt. Er bringt jetzt die PS, die ihm Gott in die Wiege gelegt hat, auf den Platz.» Amdouni, der an beiden Basler Toren direkt beteiligt war, sei ein reflektierter, demütiger Spieler, dem man in jeder Einheit ansähe, dass er gerne Fussball spielt.

Die Folge

Das Unentschieden ändert an den Tabellenplätzen beider Teams nichts. Servette steht nach wie vor auf dem zweiten Rang, der FCB auf dem sechsten. Das nächste Ligaspiel bestreitet Rotblau am kommenden Sonntag um 16.30 Uhr in Lugano. Zuvor steht aber noch das Rückspiel zu Hause gegen Trabzonspor in den Conference-League-Playoffs an. Will man in die Achtelfinals einziehen, muss dann der 0:1-Rückstand aus dem Hinspiel aufgeholt werden. Anpfiff ist um 21 Uhr.

