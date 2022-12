Fussball-Legende ist tot – Pelé wird im Stadion des FC Santos aufgebahrt Nach dem Tod Pelés hat die brasilianische Regierung eine dreitägige Staatstrauer angeordnet. Bevor er im privaten Rahmen zu Grabe getragen wird, können sich seine Fans von ihm verabschieden. An einem Ort, wo seine grosse Karriere begann.

Der König der tausend Tore: Ein Streifzug durch Pelés Leben. Video: Tamedia

Brasilien kann dem Fussballgiganten Pelé an einem Schauplatz einiger der besten Spiele seiner Karriere die letzte Ehre erweisen: Im Stadion des Fussballclubs FC Santos. Die Öffentlichkeit könne am Montag und Dienstag im Stadion Vila Belmiro vom weltweit als Pelé bekannte Edson Arantes do Nascimento Abschied nehmen, teilte der Verein mit, für den Pelé in Brasilien von 1956 bis 1974 gespielt hatte. Der 82-Jährige war am Donnerstag einem Krebsleiden erlegen.

Der FC Santos erklärte, der Sarg mit dem dreimaligen Fussball-Weltmeister werde am Montagmorgen (Ortszeit) das Albert-Einstein-Spital in São Paulo verlassen und anschliessend in der Mitte des Spielfelds platziert. Dort könne der Sarg für 24 Stunden aufgesucht werden.

Brasilien hat eine dreitägige Staatstrauer angeordnet. AFP

Pelés Sarg soll durch die Strassen von Santos getragen werden – vorbei am Haus seiner 100-jährigen Mutter Celeste. Brasilianische Medien berichteten, sie könne das Bett nicht verlassen und sei nicht bei klarem Verstand. Das Begräbnis soll im Kreis der Familie auf dem Memorial Necrópole Ecumênica stattfinden, einem mehrstöckigen Friedhof in Santos.

Zudem hat die brasilianische Regierung eine dreitägige Staatstrauer angeordnet. Das teilte der scheidende Präsident Jair Bolsonaros in einem am Donnerstag im Amtsblatt veröffentlichten Dekret mit. «Wir trauern um einen Mann, der durch den Fussball den Namen Brasiliens in die Welt getragen hat. Er verwandelte Fussball in Kunst und Freude», hatte der rechte Staatschef zuvor auf Twitter geschrieben. «Möge Gott seine Familie trösten und ihn in seiner unendlichen Barmherzigkeit aufnehmen.»

Pelé hatte ein Haus in der Stadt, wo er den Grossteil seines Lebens verbrachte. Seine letzten Lebensjahre verbrachte er aber in der Stadt Guarujá. In der vergangenen Woche hatte das Albert-Einstein-Spital mitgeteilt, dass sich der Gesundheitszustand Pelés verschlechtert habe.

Pelé führte Brasilien bei den Weltmeisterschaften 1958, 1962 und 1970 zum Sieg. In seiner Nationalmannschaftskarriere schoss er 77 Tore. Sein Rekord wurde erst bei der jüngsten Weltmeisterschaft in Katar von Neymar eingestellt.

DPA/roy

