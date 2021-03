Analyse zum Konflikt USA - China – Peking verdreht schamlos die Wahrheit Ausgerechnet ein Überwachungsstaat wie China hält den USA eine Predigt über Menschenrechte und Demokratie. Vier Jahre Donald Trump machen diese bizarre Entwicklung möglich. Hubert Wetzel aus Washington

Chinas Spitzendiplomat Yang Jiechi attackierte die Gastgeber vor laufenden Kameras scharf – auf amerikanischem Boden. Foto: Frederic J. Brown (AP)

Man muss schon über eine gewisse Chuzpe verfügen, um als Vertreter einer Regierung, die Hunderttausende muslimische Uiguren zur Umerziehung in Arbeitslager sperrt, den USA ein Rassismusproblem vorzuhalten. Man muss auch dreist sein, um als Angehöriger eines Regimes, das auf sehr effiziente und sehr brutale Art so etwas wie den perfekten Überwachungsstaat aufgebaut hat, den Amerikanern Heuchelei beim Thema Menschenrechte und Demokratie vorzuwerfen. Man muss, anders ausgedrückt, vermutlich chinesischer Diplomat sein, um eine derart verdrehte Version der Wahrheit von sich zu geben, ohne dabei rot zu werden.

Das Problem ist nicht, dass Chinas Vertreter bei den Gesprächen mit ihren amerikanischen Kollegen in Alaska Blödsinn erzählt haben. Das gehört gelegentlich zum aussenpolitischen Geschäft. Das Problem ist auch nicht, dass die Chinesen dabei das Protokoll brachen und ihre Unwahrheiten vor laufenden Kameras verbreiteten anstatt hinter verschlossenen Türen. Auch das gehört zum Handwerk, wenn man einen Gesprächspartner ein wenig aus dem Takt bringen will. Das Problem ist, dass die Chinesen recht haben.

Himmelweit entfernt

Vielleicht ist das zu hart formuliert. Genauer: Die Chinesen haben zumindest nicht völlig unrecht. Die USA sind zwar allen gesellschaftlichen Problemen und politischen Defiziten zum Trotz immer noch ein freier, demokratischer Rechtsstaat – himmelweit entfernt von der chinesischen Diktatur. Wer das nicht sieht, will es nicht sehen.

Aber man kann leider auch nicht bestreiten, dass einige Standards und Regeln, die diese Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit garantieren, in den USA in den vergangenen Jahren ins Rutschen geraten sind. Das ist eben die Folge, wenn an der Spitze einer Demokratie ein Mann steht, der denkt, redet und sich benimmt wie der Kollege in Peking. Donald Trump hat es geschafft, dass ausgerechnet die Chinesen den Amerikanern eine Predigt über Menschenrechte und Demokratie halten können. Das ist schon eine Leistung ganz eigener Art.

Man kann durchaus bezweifeln, dass die Amerikaner den Willen oder die Kraft haben, noch einmal ein halbes Jahrhundert lang Ordnungsmacht zu sein.

Der diplomatische Eklat von Anchorage hat aber vielleicht auch einen Vorteil: Er zeigt sehr deutlich, dass es bei der Rivalität zwischen den USA und China eben nicht nur um Geopolitik und Ökonomie geht. Sondern es geht um Ideologie, um eine bestimmte Vorstellung davon, wie Staaten und Gesellschaften organisiert sein sollen. Jeder, der in einem freien Land lebt, kann sich aussuchen, ob ihm das chinesische oder das amerikanische Modell besser gefällt. (In unfreien Ländern nehmen die Herrschenden ihren Bürgern diese Entscheidung hilfreich ab.) Aber man kann nicht – wie die chinesischen Vertreter es in Alaska versucht haben – so tun, als gebe es zwischen den beiden Modellen keinen Unterschied.

Joe Biden sieht diesen Unterschied sehr genau. Er hält es für die Aufgabe der USA in der Welt, das amerikanische Modell zu verteidigen. Das ist eine eher altmodische Sichtweise – Biden ist einer der wenigen übrig gebliebenen Politiker, die noch an diese Mission der Vereinigten Staaten und «des Westens» glauben. Aber man kann durchaus bezweifeln, dass die Amerikaner den Willen oder die Kraft haben, noch einmal ein halbes Jahrhundert lang Ordnungsmacht zu sein. Doch wenn sie es nicht tun, tut es niemand.