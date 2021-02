Am Australian Open wird Maske getragen – in Australien nicht unbedingt. Foto: Bai Xuefei (Keystone).

Seit Montag stehen die Tennisprofis in Melbourne beim Australian Open im Einsatz und konzentrieren sich nun alle wieder aufs Wesentliche: das Tennisspielen. Darüber bin ich froh, denn mich haben die vielen negativen Schlagzeilen von Mitte Januar geschmerzt, die durch mehrere deplatzierte Äusserungen von Profis befeuert wurden, die sich nach Ankunft in Australien in eine zweiwöchige Quarantäne hatten begeben müssen.

Überrascht hat mich das allerdings nicht. Aus eigener Erfahrung weiss ich leider zu gut, wie wenig sich gewisse Tennisprofis neben dem Training auf dem Platz für andere Dinge interessieren – wie etwa im aktuellen Fall für eine Informations-Telekonferenz mit den Organisatoren des Australian Open im Dezember.