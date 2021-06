Katalanische Separatisten begnadigt – Pedro Sánchez’ Geste der Versöhnung kommt nirgends an Die Freilassung prominenter Vertreter der Unabhängigkeitsbewegung sollen einen Dialog zwischen Barcelona und Madrid ermöglichen. Doch selbst die Profiteure des Deals sind unzufrieden. Karin Janker aus Madrid

«Wir haben euch lieb!»: Spaniens Premierminister Pedro Sánchez bei seiner emotionalen Rede im Opernhaus von Barcelona. Foto: Emilio Morenatti (AP)

«Katalanen und Katalaninnen, wir haben euch lieb!» Pedro Sánchez griff tief, sehr tief in die Schatulle der Emotionen, als er in Barcelonas Opernhaus Liceu verteidigte, was am Dienstag tatsächlich beschlossen wurde: Die spanische Regierung begnadigt neun inhaftierte katalanische Separatisten und sendet damit ein Zeichen der Versöhnung an die Sympathisanten der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung.

Die neun prominenten Vertreter der Unabhängigkeitsbewegung waren im Jahr 2019 wegen des Versuchs der Abspaltung Kataloniens von Spanien zu Haftstrafen zwischen 9 und 13 Jahren verurteilt worden. Die Begnadigungen sollen wieder einen Dialog zwischen Barcelona und Madrid ermöglichen – so zumindest stellt Sánchez seine umstrittene Massnahme dar.

Sánchez wolle sie mit Almosen abspeisen

Als inakzeptabel gelten die Begnadigungen indes nicht nur bei der konservativen Opposition, sondern brisanterweise auch bei jenen, die Sánchez mit seinem Entgegenkommen besänftigen will: Während seiner Rede protestierten Hunderte Separatisten vor dem Opernhaus. Denn ihnen gehen Begnadigungen nicht weit genug. Sánchez wolle sie kaufen und mit einem Almosen abspeisen, kritisieren die Verfechter einer Abspaltung Kataloniens.

Wirklich dankbar für den Gnadenakt sind nicht einmal diejenigen, die nun in den nächsten Tagen das Gefängnis verlassen können. Reue für ihre Taten zeigen die ehemaligen, teils hochrangigen Politiker jedenfalls nicht. Sie hatten aus Sicht der spanischen Justiz 2017 mit einem Referendum und der Ausrufung der Unabhängigkeit Recht gebrochen und wurden zu langen Haftstrafen verurteilt. Ein politisches Amt bleibt ihnen auch nach ihrer Entlassung verwehrt.

Lassen sich von Sánchez nicht besänftigen: Hunderte Separatisten protestieren während der Rede vor dem Opernhaus. Foto: Joan Mateu (AP)

In weiten Teilen Spaniens sind die «indultos», die Begnadigungen, ebendeshalb umstritten, weil von den Häftlingen kein Einsehen zu erwarten ist. Wie kann man nur diesen Unverbesserlichen so weit entgegenkommen?, fragen sich viele in Spanien. Die konservative Zeitung «El Mundo» schrieb gar, die Regierung habe sich selbst vor den Separatisten gedemütigt, von «politischer Niedertracht» des Regierungschefs ist da die Rede und davon, dass er «Putschisten» unterstütze.

Die Wogen schlagen hoch, kein anderes Thema hat Spaniens Öffentlichkeit zuletzt so intensiv beschäftigt. Die Aufregung auf beiden Seiten zeugt davon, wie traumatisierend die Ereignisse vom Herbst 2017 für viele Menschen in Katalonien wie auch im Rest Spaniens waren. Versöhnung täte hier wohl tatsächlich bitter not.

Sánchez predigte den Menschen in Barcelona vom Vergeben. Und ging mit gutem Beispiel voran.

Pedro Sánchez, der 49-jährige «Schönling», dem viele nicht einmal zugetraut hatten, seine linke Minderheitsregierung bis in diesen Sommer zu führen, bleibt angesichts all dieser Verwerfungen erstaunlich gelassen. Sein Auftritt am Montag war geradezu messianisch: Sánchez predigte den Menschen in Barcelona vom Vergeben. Und ging mit gutem Beispiel voran, als ein Aktivist, der es samt katalanischer Flagge ins Opernhaus geschafft hatte, seinen Rücktritt und den «Tod des faschistischen Staates» – gemeint ist Spanien – forderte. Sánchez lächelte milde, versicherte, ihm sei bewusst, dass nicht alle Menschen seine Argumente verstünden, und schob noch hinterher, dass ihm «alle Meinungen zweifellos willkommen» seien.

Liebeserklärung mit einem bitteren Beigeschmack

Sánchez wirkt in diesen Tagen, als sei er sich seiner Sache sehr sicher – den persönlichen Anfeindungen und der Kritik selbst aus seiner eigenen Partei zum Trotz. Unerwartete Unterstützung erhielt der Sozialist vor wenigen Tagen von Teilen der katholischen Kirche, deren Wort gerade im konservativen Spanien noch immer Gewicht hat: Die Bischöfe der zehn Diözesen in Katalonien begrüssten die Begnadigung, es brauche nun «Barmherzigkeit und Vergebung». Und nicht nur die Kirche stärkte Sánchez den Rücken, auch katalanische Wirtschaftsverbände, Gewerkschaften und schliesslich sogar der spanische Arbeitgeberverband CEOE unterstützen ihn.

Wenn es Sánchez gelingt, den Dialog zwischen Madrid und Barcelona wieder zu beleben, so löst er damit ein Versprechen ein, das er vor eineinhalb Jahren beim Regierungsantritt gegeben hat. Allerdings wurde ihm dieses Versprechen damals von den katalanischen Linksrepublikanern im Madrider Parlament abgerungen, die im Gegenzug seine Regierung für handlungsfähig halten. Ebendiese Abhängigkeit von den Stimmen der Unabhängigkeitsbefürworter ist es, die Sánchez’ grosser Liebeserklärung an Katalonien nun einen bitteren Beigeschmack verpasst.

