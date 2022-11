Rotblau Weltweit – Pavlovics Aufstieg und Leutwilers Traum Strahinja Pavlovic ist in Salzburg zum Leistungsträger avanciert und fährt mit Serbien zur Weltmeisterschaft. Jayson Leutwilers Hoffnung auf eine WM-Teilnahme wurde hingegen begraben. Simon Tribelhorn

Strahinja Pavlovic (r.) zeigt in dieser Saison überragende defensiven Leistungen und Zweikampfhärte. Foto: Keystone

Österreich

Beim FCB stand Strahinja Pavlovic zwischen Februar und Juni dieses Jahres als Leihspieler unter Vertrag. Seine Leistungen vermochten aber nie wirklich zu überzeugen, so kehrte der serbische Innenverteidiger zur AS Monaco zurück, die ihn gleich an Salzburg weiterverkaufte. In Österreich schien sich der 21-Jährige gleich wohlzufühlen und rief Leistungen ab, die man in Basel gern von ihm gesehen hätte. Dank grossartigen Einsätzen in der österreichischen Bundesliga und vor allem in der Champions League gegen Chelsea, Milan und Zagreb stieg sein Marktwert gemäss Transfermarkt.ch innerhalb von fünf Monaten von 5 auf 20 Millionen Euro an. Seine Auftritte wurden nun auch mit der Nomination für den WM-Kader des Schweizer Gruppengegners Serbien belohnt, zudem soll Juventus Turin bereits Interesse an Pavlovic angemeldet haben.

Belgien

Sebastiano Esposito verliess in diesem Sommer nach Ablauf seiner Leihe den FCB Richtung Anderlecht, wo er von Inter Mailand bis Juni 2023 ausgeliehen ist. Der 20-Jährige bekam gleich das Vertrauen von Trainer Felice Mazzu und durfte oft von Beginn an spielen. Wirklich gute Leistungen konnte der Mittelstürmer allerdings keine abrufen: In 21 Pflichtspielen konnte Esposito bisher erst zwei Tore erzielen. Doch nicht nur seine, sondern die Leistung der ganzen Mannschaft ist in dieser Saison unter den Erwartungen der Fans. Der RSC Anderlecht belegt derzeit nur Rang 11 der belgischen Pro League, was dazu führte, dass Trainer Mazzu Ende Oktober entlassen und durch Robin Veldman ersetzt wurde. Dieser scheint Esposito nicht in seine Taktik mit einzubeziehen, seit seinem Amtsantritt kommt der Italiener kaum noch zu Einsätzen.



Auch Eder Balanta hat es in dieser Saison schwer: In der vergangenen Saison war er beim FC Brügge noch Stammspieler im defensiven Mittelfeld und wurde mit dem Club zum dritten Mal in Serie Meister. Nun sitzt der Kolumbianer mehr auf der Bank, als dass er auf dem Spielfeld steht, erst in zwei Pflichtspielen war der 29-Jährige in der Startelf.

Deutschland

Bereits zu Beginn des Jahres wechselte Afimico Pululu zum Bundesligisten Greuther Fürth. Mit den «Kleeblättern» stieg der 23-Jährige im Sommer auch gleich sang- und klanglos als Tabellenletzter ab, nun tummeln sich die Fürther im Tabellenmittelfeld der 2. Bundesliga herum. Seit seinem Wechsel im Januar stand Pululu noch nie in der Startelf, Ende August erzielte er nach Rückkehr von einer Verletzung gegen Hannover 96 sein erstes und bisher einziges Tor bei den Profis. Wenn Pululu nicht in der ersten Mannschaft im Kader steht, ist er meistens bei der U-23 in der Regionalliga Bayern im Einsatz.

Beim SV Sandhausen ist mit Kemal Ademi ein weiterer Ex-Basler in der 2. Bundesliga tätig. Der 26-Jährige kam im August von Khimki aus Russland und fiel nach seinem ersten Einsatz erst mal knapp zwei Monate wegen einer Verletzung am Knie aus. Seit seiner Rückkehr Mitte Oktober kommt der Mittelstürmer zwar oft zum Einsatz, allerdings gelang ihm bisher noch kein Tor.

England

Es wäre eine Geschichte gewesen, wie sie nur der Fussball schreiben kann: ein Ersatztorhüter von einem Club der fünfthöchsten englischen Liga an der WM. Diesen Traum hatte der ehemalige FCB-Junior und Halb-Kanadier Jayson Leutwiler, als kurz vor Bekanntgabe des WM-Kaders der kanadischen Nationalmannschaft bekannt wurde, dass Stammgoalie Maxime Crepeau verletzt ausfallen würde. Es musste also jemand nachnominiert werden, unter den Kandidaten war auch der 33-jährige Leutwiler, der zwischen 2016 und 2017 drei Länderspiele absolvierte und in den letzten Jahren regelmässig im Kader der Kanadier vertreten war. Leutwiler spielt seit dieser Saison bei Oldham Athletic in der National League, eine Liga, die auf der Schwelle zum Profifussball in England steht und in der Profi- sowie Halbprofivereine vertreten sind. Doch wohl letztendlich wegen seiner geringen Spielzeit in dieser Saison verzichtete Nationaltrainer John Herdman auf eine Nomination Leutwilers. Dieser kam in der aktuellen Saison in der Liga noch nie zum Einsatz und bestritt nur das FA Cup-Spiel gegen Wrexham, welches man mit 0:3 verlor.

Frankreich

Mit wenig Einsatzzeit zu kämpfen hat auch Edon Zhegrova: Der kosovarische Nationalspieler kam bei Lille zuletzt Mitte Oktober zu einem Kurzeinsatz, in der Startelf stand er zum letzten Mal Ende August. In der vergangenen Saison noch meistens Stammspieler, setzt Trainer Paulo Fonseca in der aktuellen Spielzeit kaum noch auf die Dienste des 23-Jährigen.

Dasselbe Schicksal musste auch Orges Bunjaku erleiden: Vor einem Jahr holte Grenoble Foot den 21-jährigen Mittelfeldspieler in die Ligue 2. Nachdem er im letzten Jahr noch oft als Joker zum Einsatz kam, ist er nun kein Bestandteil der ersten Mannschaft mehr. In der Liga ist er bisher noch nicht einmal für den Kader nominiert worden, einzig im Pokalspiel gegen den Amateurclub Illzach kam er zu einem 17-minütigen Einsatz.

Auf deutlich mehr Spielzeit in der zweithöchsten französischen Liga kommt Nasser Djiga. Der vom FCB ausgeliehene Innenverteidiger hatte zwar einen holprigen Start mit einem Eigentor und einer Roten Karte in seinen bisherigen sechs Einsätzen, der 20-Jährige stand allerdings in jedem Spiel in der Startelf.

Griechenland

Bei Olympiakos Piräus stehen mit Tomas Vaclik und seit Ende September auch Pajtim Kasami zwei Ex-Basler unter Vertrag. Vaclik ist seit seinem Wechsel von Sevilla nach Piräus im letzten Jahr die unangefochtene Nummer eins im Tor der Griechen. Allerdings verletzte er sich Mitte September während der Nationalmannschaftspause an der Schulter und ist derzeit immer noch auf dem Weg zur Genesung. Kasami hingegen ist fit und gab an diesem Wochenende sein Rückkehrer-Debüt beim Club, wo er bereits von 2014–2016 unter Vertrag stand. Dies aber bei der B-Mannschaft in der zweithöchsten griechischen Liga gegen Kalamata, die Partie ging mit 0:2 verloren. Künftig will Kasami sicherlich in der ersten Mannschaft an der Seite der ehemaligen Weltstars Marcelo und James Rodriguez spielen.

Italien

Arlind Ajetis nächster Club in seiner Odyssee durch halb Italien und kurzen Zwischenhalten bei GC und in der dänischen Liga ist Pordenone Calcio in der Serie C, der dritthöchsten Liga Italiens. Dort ist Ajeti in der Innenverteidigung gesetzt und führt mit seiner Mannschaft die Tabelle der Gruppe A nach 13 Spieltagen an. Beim 5:0-Erfolg über Lecco vor einer Woche erzielte der 29-Jährige in der 76. Minute nach einem Freistoss per Kopf sein erstes Tor für Pordenone.

Serbien

Veljko Simic ist mit seinen sechs Saisontoren zusammen mit dem Ex-Luzerner Nikola Cumic der beste Torschütze des fünftplatzierten Vojvodina in der serbischen Super Liga. Beim 2:1 über Radnicki erzielte Simic an diesem Wochenende den Treffer zum 2:0 für Vojvodina in der 55. Minute. Der 27-Jährige hatte in der Schweiz nie eine Arbeitsbewilligung bekommen und konnte deswegen kein einziges Spiel für die erste Mannschaft des FCB bestreiten.

Türkei

Im Juli wechselte Raoul Petretta zu Kasimpasa Istanbul, nachdem er alle Nachwuchsstufen des FCB durchlaufen hatte und fünf Jahre bei den Profis spielte. Der 25-Jährige erwischte jedoch keinen einfachen Start, bereits in seinem dritten Einsatz musste er im August nach elf Minuten verletzt vom Feld runter. Die Torbilanz von Kasimpasa betrug zu diesem Zeitpunkt nach drei Spielen 0:11. Mitte Oktober kehrte Petretta aufs Spielfeld zurück, letzte Woche kam er beim 1:1 gegen Ankaragücü zu seinem ersten Startelfeinsatz seit über zwei Monaten. Mit Kasimpasa steht der Italiener auf Rang 13 der Süper Lig, zwei Punkte von einem Abstiegsplatz entfernt.

Ungarn

Ebenfalls seit Sommer steht Djordje Nikolic beim Basler Gegner aus der Conference-League-Qualifikation 2021 Ujpest Budapest unter Vertrag. Beim Club aus der ungarischen Hauptstadt ist der 25-Jährige gleich zum Stammkeeper avanciert und verpasste in dieser Saison noch kein Spiel.

Vereinigte Arabische Emirate

Auch Matias Palacios hat den FCB in diesem Sommer verlassen, allerdings zog es ihn etwas weiter östlich in die Vereinigten Arabischen Emirate. Bei Al-Ain hat der Argentinier einen Vertrag bis 2026 erhalten. In der Meisterschaft wird Palacios auf allen zentralen Positionen eingesetzt, sei es im defensiven oder offensiven Mittelfeld, aber auch als Mittelstürmer. In seinen zehn Einsätzen konnte der 20-Jährige bisher aber weder ein Tor noch einen Assist verbuchen, und noch nie absolvierte er ein Spiel über die vollen 90 Minuten.

Fehler gefunden?Jetzt melden.