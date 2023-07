Kampfjets über Basel – Patrouille Suisse eröffnet das Basel Tattoo Die Schweizer Armee bestätigt den Überflug der sechs Jets am Freitag um 21.30 Uhr. Wegen des Zwischenfalls in Baar ZG und möglicher Wetterkapriolen verzögerte sich der Entscheid. Markus Wüest

Die Patrouille Suisse wird über Basel zu sehen sein. Foto: Andrea Zahler

Nun steht fest: Der Überflug der Kunstflugstaffel Patrouille Suisse der Schweizer Armee zur Eröffnung des Basel Tattoo am kommenden Freitag um 21.30 Uhr kann stattfinden. Nach dem Zwischenfall bei einem Training am 15. Juni im Raum Baar ZG hat die Patrouille Suisse gemäss einer Medienmitteilung der Schweizer Armee ihren Flugbetrieb schrittweise wieder aufgenommen.

Am Montag habe die Kunstflugstaffel zwei Trainingseinheiten im Raum Freiburg erfolgreich durchführen können, wird gemeldet. Damit kehrt die Patrouille Suisse in ihren normalen Flugbetrieb zurück. «Das Display Control Committee, das zuständige Kontrollorgan der Luftwaffe, hat dazu das Einverständnis erteilt», heisst es in der Medienmitteilung. Der nächste Auftritt der Patrouille Suisse sei der Überflug am 14. Juli am Basel Tattoo.

Laut Andreas Kurz, Mediensprecher des Basel Tattoo, stand die Idee, die Patrouille Suisse nach 2015 wieder einmal an einem Tattoo «auftreten» zu lassen, immer mal wieder zur Debatte. Auf den Jahreswechsel 2022/2023 hin habe sich abgezeichnet, dass es in diesem Jahr klappen könnte.

Ein sonniger Freitagabend

Der Unfall in Baar hätte nun fast einen Strich durch die Rechnung gemacht. Beachtet werden mussten zudem die Wetterprognosen. Bei einem allfälligen Gewitter wäre ein Überflug nicht denkbar. Aktuell scheint dem aber rein meteorologisch nichts im Weg zu stehen. Am Freitagabend soll es gemäss jüngsten Prognosen sonnig und warm sein.

Der Überflug ist allerdings nur gerade zur Premiere des diesjährigen Tattoo geplant. Er wird nicht Teil der weiteren Shows sein. Die letzte Vorführung des Basel Tattoo 2023 ist am 22. Juli.

Laut Schweizer Armee gehen die Ermittlungen zum Unfall in Baar weiter. Weshalb sich zwei der sechs Tiger touchierten und eine der beiden Maschinen dabei die Nase verlor, ist immer noch unklar.

Apropos Flugzeuge: Die vereinigten Bands der königlichen Kavallerie und der königlichen Garde des Oman sind mit über 50 Pferden angeflogen gekommen, wie von den Organisatoren des Tattoo zu vernehmen ist. Es sind Frauen, die auf diesen hitzeerprobten Tieren mit Pauken, Trompeten und Dudelsäcken musizieren werden.

Tattoo-Direktor Erik Julliard sagte an der Medienkonferenz von heute Dienstag, dass Pferdetransporte per Flugzeug im Zusammenhang mit den vielen internationalen Reitturnieren nichts Aussergewöhnliches mehr seien. Über die Kosten des Auftritts wollte er sich nicht äussern.

Markus Wüest ist Mitglied der Chefredaktion der BaZ. Er hat in Basel Geschichte studiert und arbeitet seit 1990 als Journalist und Redaktor. Mehr Infos

