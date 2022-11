Ziegler AG übernimmt Verna – Patron verkauft Sissacher Baufirma nach 50 Jahren Das Liestaler Tiefbauunternehmen Ziegler übernimmt die Sissacher Hoch- und Tiefbaufirma Verna. Damit geht im Oberbaselbiet eine Ära zu Ende.

Simon Erlanger

Mit der Übernahme der Sissacher Verna AG wird die Baufirma Ziegler mit Sitz in Liestal massiv zulegen und rund hundert Mitarbeiter dazugewinnen. Foto: Dominik Plüss (Archiv Tamedia)

1973 machte sich der im Baugewerbe tätige Vincenzo Verna selbstständig und gründete in Eptingen seine Baufirma, die er bis heute leitet und zu einem Unternehmen mit rund 100 Mitarbeitern ausgebaut hat. Nun aber übergibt er nach rund 50 Jahren seine Firma per 1. Januar 2023 an die Konkurrenz, das 1945 gegründete Liestaler Bauunternehmen Ziegler AG. Das meldete die BZ am Dienstag.

Ziegler übernehme Verna zu hundert Prozent. Für den Betrieb, der sein Domizil seit gut zwei Jahrzehnten in Sissach habe, werde sich aber nichts ändern. Der Name der Baufirma aus dem Oberbaselbiet bleibe erhalten.

Keine Familienlösung

Grund der Übernahme sei, dass Gründer, Alleininhaber und Geschäftsführer Vincenzo Verna aus Altersgründen kürzertreten wolle. Eine Familiennachfolge habe sich nicht abgezeichnet. Darum habe die Ziegler AG bei Verna angeklopft. Gegenüber der BZ bestätigt Sandra Salvador-Ziegler, CEO der Ziegler AG, dass man auf Vincenzo Verna zugegangen sei, weil Ziegler um dessen Situation gewusst habe. Verna ist in der gesamten Region Basel im Hoch- und im Tiefbau sowie im Entsorgungswesen tätig.

