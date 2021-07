FCB-Trainer im Interview - Patrick Rahmen: «Ich wechsle meine Handynummer nicht»

Weil Sie vor etwas mehr als zwei Jahren bereits beim FCB als Cheftrainer Thema waren, während Sie mit dem FC Aarau kurz vor dem Aufstieg standen. Sie hatten in Neuenburg 4:0 gesiegt, als die BaZ das Basler Interesse an Ihnen publik machte …

… und dann verloren wir im Barrage-Rückspiel nach einem 0:4 im Elfmeterschiessen, blieben in der Challenge League. Nun, ich glaube nicht, dass der Bericht und dessen Verbreitung Einfluss hatte. Fakt ist, dass wir uns normal vorbereitet hatten. Die ersten 25 Minuten starteten wir gut. Und dann lief in einer Partie, die vom Eindruck her keine 0:4-Partie war, so ziemlich alles gegen uns. Im Nachhinein gäbe es nur kleine Dinge, die ich anders machen würde.