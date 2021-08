Nach dem 2:1 gegen Ujpest – Patrick Rahmen hat Gesprächsbedarf Der FCB-Trainer ist nach dem 2:1 in Budapest nicht zufrieden mit der Leistung seiner Spieler in der ersten Halbzeit. Trotzdem stellt das Team auch eine Qualität unter Beweis. Tilman Pauls

FCB-Trainer Patrick Rahmen während des Spiels zwischen dem FC Basel und Ujpest Budapest. Foto: Zsolt Reti (Freshfocus)

Fünf Siege in fünf Spielen, 15 Tore, nur zwei Gegentreffer – und mit dem 2:1 im Hinspiel gegen Ujpest Budapest hat der FC Basel beste Chancen auf die Playoffs zur Conference League. Doch Patrick Rahmen war am späten Donnerstagabend überhaupt nicht zufrieden.

«Ich bin zufrieden mit dem Resultat», sagte der Basler Trainer nach dem Abpfiff, «aber unsere Leistung war nur teilweise gut. Über die erste Halbzeit werden wir nochmal reden müssen.» Was Rahmen meinte, das waren die völlig verunglückten 45 Minuten, in denen den Baslern eigentlich gar nichts gelang.

Weiter nach der Werbung

«Das war nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben», sagt Rahmen, «wir hatten zu viele Spieler auf dem Platz, die ihre Mühe hatten.» Damit waren natürlich alle Akteure in Rotblau gemeint, die einen Zusammenhalt wie aus dem Spiel gegen Sion vermissen liessen. Aber ganz besonders wohl Pajtim Kasami.

Nach 39 Minuten war das Spiel für den Mittelfeldspieler bereits wieder beendet. Er wurde durch Darian Males ersetzt, den späteren Torschützen zum 2:1 für den FCB. «Bei Pajtim hat überhaupt nichts zusammen gepasst», sagte Rahmen nach dem Spiel, «dann sehe ich auch nicht ein, warum man bis zur Halbzeit warten muss.»

Rahmen griff – nicht zum ersten Mal – früh in den Spielverlauf ein. Bereits in der Vorsaison hat er gezeigt, dass er nicht vor solch unerwarteten Wechseln zurückschreckt, als er seinen Verteidiger Timm Klose bei dessen schwachem Auftritt in Lausanne zur Halbzeit auswechselte.

Fabian Frei (links) jubelt mit Sergio Lopez und Torschütze Darian Males über das 2:1 des FCB gegen Ujpest. Foto: Zsolt Reti (Freshfocus)

«Vielleicht hatten wir nach dem 6:1 gegen Sion zu sehr das Gefühl: Es läuft», sagte Fabian Frei nach der Partie in Budapest. Auch er hatte zu Beginn der Partie seine Mühe mit dem Spiel, stabilisierte sich dann aber. Doch der 32-Jährige konnte dem knappen Sieg in Ungarn einige positive Aspekte abgewinnen.

Schliesslich habe man in der aktuellen Situation genug Qualität auf der Bank, um derartige Spiele zu drehen. Und auch an einem eher schwachen Abend könne man als Sieger vom Platz gehen. «Das war nicht immer so. Ich bin mir nicht sicher, dass wir so ein Spiel in der jüngsten Vergangenheit gewonnen hätten», sagte Frei.

Das macht Mut für die kommenden Aufgaben. Für das Spiel gegen Servette am Sonntag. Das Rückspiel gegen Ujpest. Die Partie gegen Lausanne. Und dann natürlich für den ersten Höhepunkt der Saison: Das Spiel gegen die Young Boys am 29. August.

Auch wenn es mit einer Leistung wie am Donnerstag in Budapest wohl kaum zu einem Sieg gegen die Berner reichen dürfte.

Fehler gefunden?Jetzt melden.