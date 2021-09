Dieses FCB-Kader ist Segen und Fluch – Patrick Rahmen hat die Qual der Werkzeugwahl Anders als in der Vorsaison verfügt der FC Basel wieder über eine Ersatzbank, die ein Spiel spät gewinnen kann. Das qualitativ breite Kader ist aber auch eine Herausforderung. Oliver Gut , Dominic Willimann

Beim aktuellen FCB kann sich auch die Ersatzbank sehen lassen, auf die Trainer Patrick Rahmen (vorne) zurückgreifen kann. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone).

Wenn es nach der Logik der bisherigen Partien geht, dann wird Michael Lang am Sonntag im Spitzenspiel gegen den FC Zürich Rechtsverteidiger sein. Im defensiven Mittelfeld kommt Taulant Xhaka zum Zug. Und in der offensiven Schaltzentrale, da versucht Pajtim Kasami Chancen zu kreieren. Denn zuletzt in St. Gallen, da stand keiner der drei routinierten Profis in der Anfangsformation des FC Basel – und bisher hat Trainer Patrick Rahmen auf diesen Positionen ziemlich zuverlässig rotiert.

Vielleicht ist es dann im Klassiker auch wirklich so. Vielleicht ist es aber auch anders. Denn wenn es um die Startelf geht, dann hat Rahmen in dieser Saison die Qual der Wahl. Die Sportkommission um Club-Mitbesitzer David Degen hat ihm ein Kader zusammengestellt, dass sich stark von den Ausgaben der vorherigen Saisons und unter anderer Clubführung unterscheidet – und das nur in zweiter Linie, weil es extrem mit jungen, ausländischen Spielern angereichert wurde, die in grösseren Clubs auf Einsatzzeit und den Durchbruch gewartet haben.