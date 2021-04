Basel besiegt Luzern 4:3 – Patrick Rahmen dreht an den richtigen Schrauben Der FCB gewinnt mit 4:3 beim FC Luzern. Trainer Patrick Rahmen setzt auf ein Angriffsspiel ohne grosses Traritrara – und das Team lässt eine Tradition wieder aufleben. Tilman Pauls

Patrick Rahmen und sein Assistent Ognjen Zaric bejubeln das 4:3 beim FC Luzern. Sie haben in ihren ersten Tagen mit der Mannschaft an den richtigen Stellschrauben gedreht. Foto: Martin Meienberger (Freshfocus)

Patrick Rahmen konnte zufrieden sein. Erstes Spiel, erster Sieg, drei Punkte, vier Tore. Viel besser hätte sein Debüt als Trainer des FC Basel gar nicht laufen können. Klar, auf ein, zwei oder drei Gegentore hätte er gegen den FC Luzern natürlich liebend gern verzichtet. Aber immerhin hat Rahmen gleich in seinem ersten Auftritt eine alte Tradition wiederbelebt, die zuletzt etwas in Vergessenheit geraten war.

Mit dem Tor durch Arthur Cabral in der 93. Minute haben die Basler einen Sieg in den letzten Sekunden erzwungen. Irgendwie noch eine Flanke vors Tor, irgendeiner wirds schon richten – das war ja jahrelang eine patentierte Punkte-Garantie für den FCB in der Super League. Zuletzt war es aber oft so, dass der FCB in der Schlussphase ein ärgerliches Gegentor kassierte und die Spieler mit hängenden Köpfen den Platz verliessen.