Kinosterben in der Steinenvorstadt – Pathé schliesst Muliplex-Kino Küchlin Die Kino-Kette gibt bekannt, den Mietvertrag nicht zu verlängern. Bereits Ende Juni läuft der letzte Abspann über die Leinwand. Isabelle Thommen

Bald Geschichte: Das Muliplex-Kino Küchlin schliesst per Ende Juni. Foto: Nicole Pont

Das Multiplexkino Pathé Küchlin schliesst im Juni 2023 seine Türen. Dies teilt Pathé Suisse am Donnerstagmorgen mit. Nach Beendigung des Mietvertrages per Ende Juni 2023 wird Pathé das Kino mit acht Sälen im Herzen von Basel nicht mehr weiter betreiben.

Der CEO von Pathé Schweiz, Venanzio Di Bacco wird in der Mitteilung zitiert, dass man bestrebt sei, die Kinos konstant zu modernisieren, um den Kundinnen und Kunden jederzeit das bestmögliche Filmerlebnis auf Grossleinwand zu bieten. «Das Küchlin ist eine Basler Institution, doch eine Verlängerung des Mietvertrages und eine damit einhergehende aufwendige Renovation waren an diesem Standort aufgrund baulicher und wirtschaftlicher Perspektiven unmöglich», so Di Bacco.

Die Kinosäle im Basler "Küchlin" schliessen per Ende Juni 2023. (Archivbild) Archivbild: Küchlin

«Wir bedauern die Schliessung zutiefst, sind aber überzeugt, dass die assetimmo Immobilien-Anlagestiftung, die Eigentümergesellschaft, eine attraktive Neunutzung des Gebäudes finden wird.» Pathé betont, dass für die von der Schliessung betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter individuelle Lösungen gesucht werden.

Mit dem Pathé Küchlin schliesst das letzte Filmtheater in der früheren Kino-Strasse Steinenvorstadt. Das «Kiechli», wie das Gebäude auf Basedeutsch genannt wird, wurde 1912 als Varieté theater eröffnet. 1950 wurde das Gebäude zum Kino umgebaut. 2006 wurde es als Multiplex neu eröffnet.

Isabelle Thommen ist News-Redaktorin bei der Basler Zeitung und berichtet über lokale Themen.

