Pharmaindustrie

Inzwischen pensioniert: Gottlieb Keller war bis im vergangenen Jahr Roche-Chefjurist. Foto: Roche

Da zu befürchten ist, dass das neue Coronavirus wie die Grippeviren auch in Zukunft zu Erkrankungen führen wird, ist die Entwicklung von Medikamenten ein wichtiges Anliegen, um die Pandemie zu überwinden. Diese Aufgabe kann nur dann erfolgreich privaten Unternehmern überlassen werden, wenn diese dank Patentschutz die Möglichkeit für einen finanziellen Erfolg sehen.

Alternativ müsste die Staatengemeinschaft entweder selber für Forschung, Entwicklung, Produktion und Verteilung sorgen oder zumindest einen Modus für die Zusammenarbeit mit Unternehmen finden.

Ehemaliger Roche-Chefjurist Infos einblenden Gottlieb Keller ist Präsident der Statistisch-Volkswirtschaftlichen Gesellschaft Basel. Er hat 36 Jahre für den Pharmakonzern Roche gearbeitet, die letzten 17 Jahre als Mitglied der Konzernleitung und Chefjurist. Als ehemaliger Vizepräsident von Economiesuisse und Präsident von Scienceindustries und Swissholdings war er zudem eine führende Persönlichkeit der Schweizer Wirtschaft. Der inzwischen 66-Jährige wurde letztes Jahr bei Roche pensioniert.

Eine wenn auch nur temporäre Aufhebung des Patentschutzes, wie sie für Impfstoffe diskutiert wurde, hätte aber eine bislang noch wenig dargestellte Konsequenz: nämlich auf die Entwicklung von Medikamenten zur Behandlung von Covid. Erste Ansätze für solche Medikamente bestehen und sind öffentlich gemacht worden. Doch bedarf es noch weiterer umfangreicher Studien, und der Erfolg ist noch keineswegs sicher.

Erhebliches finanzielles Engagement

Um klinische Studien durchzuführen, sind erhebliche Mittel notwendig, und für die Produktion dürften gerade auch in Anbetracht des umfangreichen Bedarfs neue Produktionskapazitäten notwendig werden. Das ist ein erhebliches finanzielles Engagement für potenzielle Hersteller.

Solche Investitionen dürften Unternehmen kaum tätigen, wenn ihnen bei Erfolg die Patente entzogen und Hersteller ohne Entwicklungskosten die Produkte auf den Markt werfen könnten.

Als Folge müsste der Staat einspringen und sowohl die Entwicklungskosten als auch den Aufbau der Fabriken finanzieren, um in Zukunft hoffentlich Medikamente gegen Covid zu haben. Die USA waren bei Impfstoffen mit «Warp-Speed» bereit, massive Vorinvestitionen zu tätigen. Dies gibt ihnen nun einen Vorsprung gegenüber den meisten anderen Ländern beim Impfen der Bevölkerung.

Bislang sind allerdings die Exportrestriktionen der USA für Impfstoffe und die dazugehörigen Produkte erhalten geblieben. Und die Forderung nach Aufhebung des Patentschutzes für Impfstoff scheint eher ein Ablenkungsmanöver betreffend die Restriktionen zu sein als eine Hilfe, die konkret die Situation in armen Ländern verbessert.

Ein Risiko bleibt

Sinnvoll könnte sein, wenn die Schweiz dem Beispiel der Aktion «Warp-Speed» folgen und die ersten Ansätze für Covid-Medikamente finanziell von staatlicher Seite unterstützen würde, indem erste Bestellungen und gleich auch Anzahlungen erfolgten.

Sollte sich die Aufhebung des Patentschutzes trotz der momentanen Haltung der EU noch konkretisieren, sind solche Forderungen von den in diesem Bereich tätigen Unternehmen mit Recht zu erwarten.

Mit einem solchen Engagement von staatlicher Seite ist naturgemäss ein Risiko verbunden, da eventuell unterstützte Produkte sich als nicht wirksam herausstellen könnten und diese in der Folge nicht auf den Markt kämen. Die Investition wäre dann für den zahlenden Staat verloren.

Dank einer frühen Bestellung und Anzahlung für ein mögliches Medikament könnte aber ein angemessener Preis ausgehandelt werden, der tiefer liegen müsste, als dies bei innovativen Produkten gegenwärtig der Fall ist. Ebenfalls könnten Liefermengen vereinbart werden, ohne dass sich angesichts der Unsicherheiten ein Unternehmen allerdings auf einen Lieferzeitpunkt festlegen würde.

Solche Modelle sind in der Pharmaindustrie in ähnlicher Form bekannt, verlangen doch amerikanische Universitäten bei der Lizenzierung ihrer Erfindungen häufig, dass der Lizenznehmer sein künftiges Produkt im Falle eines Erfolges in Entwicklungsländern zu tiefen Preisen anbieten muss.

