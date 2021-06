Spiessrutenlauf nach Landung – Passagiere am Euro-Airport warten im Treppenhaus auf Triage Ein Passagier prangert das «absurde» Einreiseprozedere am Basler Flughafen an. Die Airport-Betreiber weisen die Schuld von sich – und warnen vor noch längeren Wartezeiten im Sommer. Simon Bordier

Sonntag, spätabends am Euro-Airport: Passagiere warten vor und im Treppenhaus darauf, von den Sicherheitskräften kontrolliert und durchgelassen zu werden. Foto: Thomas Kessler

Nachdem die Easyjet-Maschine aus Berlin am späten Sonntagabend am Basler Flughafen gelandet war, nahm Thomas Kessler an, den anstrengendsten Teil seiner Flugreise hinter sich zu haben. Doch dem war nicht so. «Am Euro-Airport wurde es richtig absurd», sagt der ehemalige Stadtentwickler von Basel-Stadt, der heute als Coach arbeitet, im Gespräch mit dieser Zeitung.

Nach der Landung seien zunächst sämtliche Fluggäste – sie trugen Masken – in einen Shuttlebus gesteckt worden. «Die Passagiere standen dicht an dicht, es war rappelvoll.» Und dies, obwohl die Pandemie noch nicht vorbei und Menschenansammlungen zu vermeiden seien. Als alle Passagiere endlich im Bus waren, sei dieser aber nicht etwa losgefahren, sondern einfach herumgestanden, führt Kessler aus. «Wir warteten etwa eine Viertelstunde, ohne zu wissen, wann wir endlich zum Terminal gebracht werden.» Insbesondere für Familien mit Kindern sei es um diese Uhrzeit, spätabends gegen 23 Uhr, mühsam gewesen.