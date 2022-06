17 Songs von Basler Promis – Pascal Steffen 17 «Gault Millau»-Punkte und ein «Michelin» Stern hat sich Pascal Steffen, Koch im Restaurant Roots, schon erkocht. Auf den Plattenteller kommen bei ihm treibende Beats und hymnische Melodien. Julia Gisi

Pascal Steffen hört gern Songs aus der Zeit um die Jahrtausendwende. Foto: Nicole Pont

Sternekoch Pascal Steffen schwingt derzeit nicht nur in seinem Basler Restaurant Roots den Kochlöffel – auch an der Art Basel kann man gerade seine mehrfach ausgezeichneten Kochkünste kosten. Im Pop-up-Restaurant Trees by Roots bereitet er den Art-Besucherinnen und -Besuchern noch bis am 19. Juni ausschliesslich Speisen auf pflanzlicher Basis zu – ein kulinarisches Experiment für den Koch aus dem Luzernischen. Tagsüber ist das Lokal vor der Collectors Lounge für alle Art-Gänger geöffnet.

Während auf Steffens kulinarischen Tellern für gewöhnlich das Gemüse die Hauptrolle spielt, lässt er auf seinem Plattenteller einen bunten Mix aus elektronischen, poppigen wie auch hymnischen Klängen zu. Viele stammen aus der Zeit um die Jahrtausendwende.

Folgende 17 Songs tischt er uns auf:

«Rave» – Sam Paganini (2014)

«Chasing Cars» – Snow Patrol (2006)

«Oops!… I Did It Again» – Britney Spears (2000)

«MfG» – Die Fantastischen Vier (1999)

«Angel» – Robbie Williams (1997)



Julia Gisi ist Mitarbeiterin des lokalen Ressorts Kultur und Gesellschaft. Besonders gerne befasst sie sich mit Schicksalen von Menschen aus der Region und damit, was diese Personen bewegt und antreibt. Zudem hält sie für ihre Laden-Porträt-Serie regelmässig Ausschau nach bemerkenswerten Shops in Basel. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.