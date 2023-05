Podcast zum Schweizer Fussball – «Verliert YB den Cupfinal, ändert das die Saisonbewertung» Was folgt beim FCB nach der grossen Erleichterung? Wie sehr wird Dzemaili dem FCZ fehlen? Wer wird neuer GC-Trainer? Und wie wichtig ist der Cupfinal für YB? Antworten in der «Dritten Halbzeit». Florian Raz

Der eine Pokal ist bereits da – der zweite soll für die Young Boys am Sonntag folgen. Foto: Kurt Schorrer (Foto-Net)

Für einmal platzt eine Transfer-News mitten in die Aufnahme unseres Fussball-Podcasts. Just als wir über die Zukunft von Alain Geiger reden, bekommt Thomas Schifferle die Information: «Es gibt ernsthaften Kontakt zwischen den Grasshoppers und Alain Geiger.» Der Trainer muss Servette verlassen, obwohl er den Club auf den zweiten Platz und damit in die Qualifikation zur Champions League geführt hat.

Ob der 62-Jährige also Nachfolger von Giorgio Contini als GC-Trainer wird? Die Entscheidungswege zwischen Niederhasli, Shanghai und Wolverhampton sind nicht immer ganz linear. Das musste zuletzt Alex Frei erfahren. Den wollte Sportchef Bernt Haas eigentlich als Cheftrainer – wurde dann aber noch vor der Vertragsunterzeichnung GC-intern ausgebremst.

Ebenfalls auf dem Transfermarkt unterwegs ist Tilman Pauls, als wir über den Abschied von Pascal Schürpf vom FC Luzern sprechen. «Mit seiner Persönlichkeit wäre das einer für den FC Basel», sagt er über den 33-Jährigen, der einst den FCB-Nachwuchs durchlaufen und sich in Luzern zur Integrationsfigur neben dem Rasen entwickelt hat.

In Bern hält Dominic Wuillemin die Spannung vor dem Cupfinal vom Sonntag hoch. Er glaubt, dass die Saisonbilanz der Young Boys trotz souverän gewonnener Meisterschaft vom Endspiel im eigenen Stadion gegen den FC Lugano abhängt: «Wenn sie das Double gewinnen – was soll man dann noch kritisieren? Aber wenn sie den Final verlieren, dann kommen einem wieder die teils sehr mässigen Leistungen in den Sinn. Dann ändert das die Bewertung dieser Saison.»

In unserer extralangen Ausgabe zum Saisonende wird jeder Club einzeln besprochen. Wir diskutieren, wie stark Blerim Dzemaili dem FC Zürich fehlen wird. Wir fragen uns unter anderem, ob Luzern bereit ist für den Europacup – und ob in Lugano wirklich ein neuer Riese im Schweizer Clubfussball heranreift. Und wir reden darüber, was der FC Winterthur der Liga geschenkt hat.

Wann welches Thema besprochen wird

03:16 FC Sion

08:43 FC Winterthur

16:48 FC Zürich

26:35 Grasshoppers

35:17 FC St. Gallen

41:45 FC Basel

51:34 FC Luzern

59:34 FC Lugano

66:50 Servette FC

71:46 BSC Young Boys

